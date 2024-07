Wiosna na sportowo - podsumowanie Data publikacji 02.07.2024 Powrót Drukuj We wtorek 2 lipca 2024 r. w siedzibie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną Akcję „Wiosna sportowo”.

Całe przedsięwzięcie trwało od 15 maja do 16 czerwca 2024 r. i zakładało, że w dowolnym miejscu i czasie każdy chętny podejmie wybraną przez siebie aktywność ruchową trwającą co najmniej pół godziny, wpłacając przy tym minimum 35 zł na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Kwoty wyższe były mile widziane i faktycznie średnia wpłata wyniosła ok. 40 zł. Akcję zainaugurowano 15 maja br. w Warszawie na stadionie Agrykoli, a w półgodzinnym biegu dookoła Kanałku Piaseczyńskiego wzięli udział m.in.: zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk i dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Robert Żółkiewski.

Przez miesiąc w całej Polsce i nie tylko poszczególne jednostki Policji organizowały biegi czy inną aktywność ruchową. Wyzwanie podejmowały też indywidualne osoby, również spoza formacji. Wystarczyło zarejestrować się i udokumentować swoje półgodzinne zaangażowanie - spacer, nording walking, jazdę rowerem czy na rolkach. Podejmując wyzwania ruchowe ludzie pomagali jednocześnie osieroconym rodzinom policjantów, i o to chodziło!

2 lipca br. do siedziby Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach przybyli: zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP insp. Robert Żółkiewski, mł. insp. Katarzyna Nowak dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP, rzecznik Komendanta Głównego Policji, podkom. Aleksander Pradun radca z BKS KGP , Dorota Kowalska-Goś naczelnik Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji wraz z zastępcą Katarzyną Popławską. Obecni byli Hanna Parchimowicz i Dorota Książak z Fundacji.

Wszystkich przywitał przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło. - Przyznam, że zakończona Akcja „Wiosna na sportowo” przekroczyła nasze oczekiwania - powiedział generał Padło. - Nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu, zwłaszcza w porównaniu z ubiegłorocznym wyzwaniem, kiedy zebrano 7 tys. złotych.

- Sukces tegorocznej akcji zawdzięczamy w dużej mierze osobom tu obecnym, którzy wspierają i propagują nasze przedsięwzięcia - zwróciła się do zebranych Irena Zając prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. - Chciałabym podziękować i ludziom z Gabinetu Komendanta Głównego Policji i z Biura Komunikacji Społecznej KGP oraz z Gazety Policyjnej, którzy zawsze chętnie angażują się w nasze akcje charytatywne. A wielkie podziękowania należą się tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i włączyli się w akcję. Dziękuję bardzo!

W akcji „Wiosna na sportowo” wzięło udział 906 osób o wielkim sercu, dzięki którym uzyskano 32 714 zł i 40 gr. na pomoc podopiecznym Fundacji.

Tekst i zdjęcia: Paweł Ostaszewski / Gazeta Policyjna