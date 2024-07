Nie pomógł dozór i zakaz kontaktowania, więc 28-letni stalker trafił na 3 miesiące do aresztu Data publikacji 03.07.2024 Powrót Drukuj Nawet 8 lat więzienia grozi 28-latkowi zatrzymanemu przez ciechanowskich policjantów. Mężczyzna od ponad roku uporczywie nękał swoją byłą partnerkę, a także groził jej popełnieniem przestępstwa. Mężczyzna złamał zastosowany wobec niego zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonej. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

28-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego od ponad roku uporczywie nękał swoją byłą partnerkę. Nachodził ją, dzwonił do niej oraz wysyłał obraźliwe i wulgarne sms-y. Mężczyzna kontrolował i obserwował pokrzywdzoną, a także groził jej popełnieniem przestępstwa. 28-latek usłyszał zarzuty uporczywego nękania i gróźb karalnych. Początkowo decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Otrzymał także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz nie mógł się do niej zbliżać na odległość mniejszą niż 100 metrów. Mężczyzna zlekceważył jednak wydane zakazy i w miniony piątek (29.06) po raz kolejny wszedł do domu kobiety wbrew jej woli. 28-latek wszczął awanturę, podczas której wyzywał pokrzywdzoną i groził jej. Policjanci zatrzymali agresora. Sąd na wniosek prokuratury zastosował surowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. 28-latkowi za popełnione przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy!

Znamionami stalkingu mogą być różnego rodzaju powtarzalne zachowania godzące w poczucie bezpieczeństwa i prywatność nękanej osoby, takie jak: uporczywe śledzenie, obserwowanie pokrzywdzonego, nieustanne przesyłanie SMS-ów, e-maili, próby poniżenia danej osoby w środowisku jej pracy, nachodzenie w miejscu pracy, a także w miejscu zamieszkania. Wszystkie wyżej wymienione aktywności sprawcy muszą wzbudzać w ofierze uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać jej prywatność i odbywać się wbrew woli, a często też kontynuowane są pomimo zdecydowanego sprzeciwu adresata. Stalking to przestępstwo wnioskowe, co oznacza, że do pociągnięcia stalkera do odpowiedzialności karnej konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez pokrzywdzonego.