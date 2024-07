46-latek pobił i okradł mężczyznę – napastnika zatrzymał policjant po służbie Data publikacji 03.07.2024 Powrót Drukuj Starszy posterunkowy Jakub Galas, będąc po służbie, rozpoznał z rysopisu podejrzanego o dokonanie rozboju. Nawiązał kontakt z funkcjonariuszami ze Zbąszynia i razem zatrzymali mężczyznę, przy którym ujawniono utracony telefon oraz laptop. Na wniosek prokuratury, w związku z poważnymi obrażeniami, jakich doznał poszkodowany, Sąd Rejonowy w Świebodzinie zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

Starszy posterunkowy Jakub Galas na co dzień służy w Posterunku Policji w Zbąszynku. W sobotę (27 czerwca) pełnił służbę z aspirantem sztabowym Danielem Sokołowskim. Około południa do posterunku wszedł mężczyzna, który miał wyraźne obrażenia twarzy. Oświadczył, że nieznana mu osoba pobiła go i okradła, zabierając mu między innymi telefon i laptopa. Policjanci udzielili mężczyźnie pomocy i wezwali pogotowie. Przesłuchanie pokrzywdzonego pozwoliło uzyskać rysopis potencjalnego sprawcy. Nie był on znany lokalnym policjantom, a przeszukiwanie za nim okolic nie przyniosło rezultatu.

Czujność policjantów jednak nie kończy się wraz z końcem zmiany. Po służbie starszy posterunkowy Jakub Galas przebywał w sąsiednim mieście, które znajduje się już w innym województwie. W pewnym momencie zauważył mężczyznę, którego rysopis, w tym cechy szczególne jak tatuaże wskazywały, że mógł być opisanym przez poszkodowanego mężczyznę. Starszy posterunkowy Jakub Galas zauważył w pobliżu również przechodzący patrol z Komisariatu Policji w Zbąszyniu. Podszedł do nich i poprosił o wsparcie. Rozpoznanie okazało się trafione. Przy 46-latku ujawniono utracony telefon oraz laptopa. Mężczyzna został zatrzymany, a dalsze czynności wykazały, że mężczyzna mógł działać w warunkach recydywy. Ponadto obrażenia, jakich doznał poszkodowany, kwalifikują czyn jako spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, czyli artykuł 157 § 1 Kodeksu Karnego.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej ze Świebodzina, Sąd Rejonowy w Świebodzinie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.