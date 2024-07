Wakacje czas start - nie stań się ofiarą handlu ludźmi Data publikacji 03.07.2024 Powrót Drukuj Poruszając zagadnienie handlu ludźmi często słyszymy: „mnie to nie dotyczy”. Dopiero rozmowa na temat tego zjawiska i jego rozmiarów otwiera wielu osobom oczy. Uświadamiamy sobie wtedy, że tak naprawdę może dotyczyć nas wszystkich, bez względu na wiek, płeć i pochodzenie. Okres wakacji to czas, kiedy wiele osób decyduje się na wyjazdy zagraniczne w celu podjęcia sezonowej pracy zarobkowej. Należy pamiętać, że poszukiwania pracy powinny być niezwykle dokładne i zweryfikowane, aby być pewnym, że nie staniemy się ofiarą oszustwa czy handlu ludźmi.

„Dwa dni siedziała w krzakach, nie zważając na chłód, głód, pragnienie. W zasadzie tych odczuć nie pamięta. Pamięta, że bała się poruszyć. Bała się nawet głośno oddychać. Każdy szmer nasilał w niej poczucie wszechogarniającego lęku. Że ją znajdą, że znów zamkną, że znów każą uprawiać seks, z każdym, bez wyjątku, że znów będą nią pomiatać”.

„Nie jadł kilka dni, jego ciało krzyczało z bólu, każdy ruch wymagał niewiarygodnej od niego determinacji. Te kilka godzin snu było mu tak bardzo potrzebne. Ale zaraz znów po niego przyjdą, znów karzą pracować, w upale, bez jedzenia, prawie bez wody, znów będą krzyczeć, bić, grozić, że nigdy nie zobaczy swoich dzieci, rodziny. A on chciał tylko znaleźć pracę, pracę, która zapewni im byt, chciał tylko dobrego życia dla swoich najbliższych”.

Historie jakich wiele. Nie pochodzą z książki, nie są wymyślone na potrzeby zainteresowania czytelnika. Są autentyczne. Takich historii jest o wiele za dużo. Każdy z nas może mieć w swoim otoczeniu osobę, która boryka się z traumą po doświadczeniu bycia ofiarą. Ofiarą handlu ludźmi…

Przestępstwo handlu ludźmi to nie wymyślony twór na potrzeby nowoczesnej przestępczości kryminalnej. To zjawisko realne na całym świecie, traumatyzujące boleśnie i długotrwale swoje ofiary.

Aspektów wykorzystania w handlu ludźmi jest wiele, tak jak wiele jest metod werbunku niczego nieświadomych ofiar.

Wakacje to czas beztroski, ale nierzadko też pierwszej pracy zarobkowej, wyjazdów poza granicę Polski, poznania dorosłego życia dla wielu młodych osób dopiero wchodzących w arkana dorosłości. To doskonała okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy, naukę języka oraz poznanie nowych ludzi. Jednak jej poszukiwania powinny być niezwykle dokładne i zweryfikowane, aby być pewnym, że nie staniemy się ofiarą oszustwa czy handlu ludźmi.

Pamiętaj!

Zanim podejmiesz pracę:

zweryfikuj pośrednika oraz miej świadomość czy oferowana praca jest legalna,

upewnij się, że pracodawca istnieje, sprawdź w sieci opinie o nim,

unikaj miejsc, które budzą jakiekolwiek twoje wątpliwości, nie mają podanego adresu, a pracodawcy kontaktują się wyłącznie mailowo lub telefonicznie,

podpytaj znajomych, którzy pracowali za granicą, być może będą mogli polecić kogoś zaufanego,

czytaj dokładnie, co podpisujesz, nie podpisuj żadnych dokumentów w języku tobie obcym,

przygotuj kopie niezbędnych dokumentów własnych - dowód, paszport, ubezpieczenie, umowa - najlepiej sfotografuj je i skany prześlij na skrzynkę zaufanej osoby,

koniecznie poinformuj bliskich, dokąd i z kim wyjeżdżasz, z jakiej firmy, jaką ofertę przyjąłeś, zabezpiecz przed utratą korespondencję z potencjalnym pracodawcą, bądź w stałym kontakcie z rodziną,

zabezpiecz pewną kwotę, która pozwoli Ci na wcześniejszy powrót do domu, jeśli będzie wymagała tego sytuacja,

koniecznie ustal wspólnie z najbliższymi hasło bezpieczeństwa - słowo lub zdanie, które będzie sygnałem, że potrzebujesz pomocy.

Nie ufaj bezgranicznie!

Nie bądź obojętny!

RAZEM dbajmy o nasze bezpieczeństwo!

W Komendzie Głównej Policji w strukturze Biura Kryminalnego KGP funkcjonuje Wydział do Walki z Handlem Ludźmi, powołany 22 stycznia 2014 r. Jego zadaniem jest zwalczanie handlu ludźmi, sutenerstwa, stręczycielstwa i kuplerstwa, a także pedofilii i pornografii dziecięcej. W wydziale funkcjonują dwa kanały komunikacji: skrzynka e-mail i infolinia. Za pomocą skrzynki e-mailowej handelludzmibsk@policja.gov.pl można przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi. Dodatkowo utworzono specjalną infolinię: +48 664 974 934. Dzwoniąc pod ten numer, można przekazać informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i pedofilii czy pornografii dziecięcej. Infolinia jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw.