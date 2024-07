Akcja ratunkowa na Zalewie Sulejowskim Data publikacji 03.07.2024 Powrót Drukuj Policyjni wodniacy podczas pełnienia służby na wodach Zalewu Sulejowskiego zauważyli przewróconą żaglówkę. Od razu podjęli akcje ratunkową, jednocześnie powiadamiając ochotników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzięki szybkiej reakcji wyłowiono z wody dwóch mężczyzn, a żaglówka, którą pływali została bezpiecznie odholowana.

30 czerwca 2024 roku około 14.30 policjanci z patrolu pełniącego służbę na wodach Zalewu Sulejowskiego zauważyli przewróconą żaglówkę. Mundurowi natychmiast podjęli akcję ratunkową, wiedząc, że w takich sytuacjach czas odgrywa bardzo ważną rolę. Dopływając do przewróconej łodzi zauważyli, że w wodzie znajduje się dwóch mężczyzn. Od razu podjęli akcję ratunkową i wraz z ochotnikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wciągnęli mężczyzn na policyjną łódź, a następnie bezpiecznie przetransportowali ich na brzeg. Przewrócona żaglówka również została bezpiecznie odholowana do portu w Zarzęcinie. Policjanci ustalili, że przyczyną przewrócenia łódki były silne podmuchy wiatru. Mężczyźni byli trzeźwi, jednak jeden z nich nie posiadał kamizelki ratunkowej, za co został pouczony.

Policjanci przypominają, że korzystanie ze sprzętu wodnego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, a bezpieczeństwo własne i innych uczestników jest priorytetem. Pamiętajmy, że ważnym obowiązkiem jest noszenie kapoków, które mogą uratować życie w przypadku nieoczekiwanych wypadków. Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu wodnego, należy również sprawdzić prognozę pogody, aby uniknąć nagłych zmian warunków atmosferycznych. Warto również pamiętać o tym, aby poinformować innych o swoich planach i miejscu przebywania na wodzie. Zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku to kluczowe elementy odpowiedzialnego korzystania ze sprzętu wodnego.