DROGÓWKA. Służba z pasją Data publikacji 03.07.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego na co dzień dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Każdego dnia widoczni na drogach miast i powiatów. Niełatwą służbę wielokrotnie łączą z pasją i są obecni wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ich pomoc.

Obsługa zdarzeń drogowych, zabezpieczenie imprez, eliminowanie nietrzeźwych kierujących, egzekwowanie przepisów ruchu drogowego oraz szerokie działania profilaktyczne to tylko kilka przykładów zadań realizowanych przez policjantów drogówki.

Funkcjonariusze obecni są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ich pomoc. Niejednokrotnie świadkowie ludzkich tragedii, niosą wsparcie i pomoc rzetelnie wykonując swoje obowiązki. Pełnią służbę na drodze, egzekwują naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz eliminują nietrzeźwych kierujących. Prowadzą działania profilaktyczne kierowane zarówno do kierujących jak również do pieszych, rowerzystów oraz najmłodszych użytkowników dróg. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Policjanci z drogówki pełnią służbę zarówno statycznie jak i dynamicznie. W sezonie letnim wielu z nich łączy swoją pracę z pasją pełniąc służbę na policyjnym motocyklu. Jednoślady niejednokrotnie stanowią hobby funkcjonariuszy. Mundurowi muszą posiadać ogromne doświadczenie i umiejętności jazdy jednośladem w różnych warunkach. Służba policjantów na motocyklach to między innymi szybsze dotarcie na miejsce zdarzenia drogowego czy dojazd tam, gdzie trudno dotrzeć radiowozem.

Chcesz być jednym z nas? Wstąp w nasze szeregi i sam doświadcz, jak to jest być policjantem drogówki.

( KWP w Radomiu / mw)