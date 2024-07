Policyjny pilotaż w trosce o zdrowie dziecka Data publikacji 03.07.2024 Powrót Drukuj Służba w Policji bardzo często bywa nieprzewidywalna. Przekonali się o tym funkcjonariusze radomszczańskiej drogówki. Policjanci udzielili eskorty matce wiozącej do szpitala 4-letnią dziewczynkę. Konsultacja medyczna była niezbędna ze względu na pogarszający się stan zdrowia dziecka. Mundurowi, wiedząc, że najważniejsze jest życie i zdrowie ludzkie, nie wahali się ani chwili przy niesieniu pomocy.

We wtorek, 2 lipca 2024 roku przed godziną 18.00 w miejscowości Amelin, do policjantów podjechała roztrzęsiona kobieta, która oznajmiła mundurowym, że wiezie do szpitala 4-letnie dziecko, które wymaga pilnej pomocy medycznej. Zrozpaczona mama chciała jak najszybciej dotrzeć do szpitala w Radomsku. Starszy sierżant Mateusz Kubik oraz sierżant Mateusz Wiewióra z Wydziału Ruchu Drogowego bez wahania podjęli decyzję o przeprowadzeniu pilotażu samochodu z dzieckiem. Policjanci powiadomili o sytuacji dyżurnego radomszczańskiej policji, który poinformował pracowników szpitala o zaistniałej sytuacji. Dzięki temu w szpitalu czekali już lekarze i ratownicy, którzy udzielili dziecku specjalistycznej pomocy medycznej. Z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi patrol rozpoczął eskortę samochodu. Mundurowi wiedzieli, że liczy się każda minuta i bezpiecznie zapewnili szybki dojazd do szpitala.

Dzięki skoordynowanym działaniom policjantów dziewczynka otrzymał natychmiastową pomoc specjalistów.