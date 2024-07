Ukrywał się wiele lat, zatrzymali go „poszukiwacze” z toruńskiej komendy Data publikacji 03.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Toruniu zatrzymali ukrywającego się od 22 lat przed wymiarem sprawiedliwości mężczyznę. Kryminalni swoje działania prowadzą na terenie całego kraju. Tym razem do zatrzymania doszło na terenie Legionowa (woj. mazowieckie).

Wczoraj, 2 lipca toruńscy „poszukiwacze” działający w komendzie miejskiej zatrzymali na terenie Legionowa 44-letniego mężczyznę.

Ten ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 22 lat. Był poszukiwany przez toruński sąd listem gończym za oszustwo oraz dwoma nakazami doprowadzenia za niealimentację. Miał do odbycia karę półtora roku pozbawienia wolności.

Z ustaleń policjantów wynikało, że ukrywał się za granicą, przyjechał do Legionowa i za dwa dni planował powrót do swojej „kryjówki”. Zamiast do niej trafił do więziennej celi.

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Toruniu działa od ponad roku. To komórka, w której kryminalni zajmują się poszukiwaniami przestępców, którzy ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Zrzesza ona policjantów, którzy nie tylko wykazują się kreatywnością i ogromnym zaangażowaniem. Kryminalni uparcie dążą do celu i skutecznie tropią przestępców, którzy próbują uniknąć kary więzienia.