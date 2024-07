Bezpieczeństwo podczas Open'er Festival Data publikacji 03.07.2024 Powrót Drukuj Open’er Festival jest jedną z największych imprez muzycznych organizowanych na terenie naszego kraju. Pomorscy policjanci w tym roku podobnie jak w latach ubiegłych będą codziennie czuwali nad bezpieczeństwem uczestników tej imprezy. Będą to policjanci w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, umundurowani z wydziałów prewencji i ruchu drogowego, ale również kryminalni. W zabezpieczeniu wezmą także udział patrole policyjnych wodniaków. Niech bezpieczeństwo będzie priorytetem, aby tylko wspaniałe przeżycia i emocje pozostały w pamięci osób biorących udział w festiwalu.

W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych nad bezpieczeństwem uczestników festiwalu muzycznego, który rozpoczął się na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo codziennie będą czuwali policjanci województwa pomorskiego. Będą to policjanci w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, umundurowani z wydziałów prewencji i ruchu drogowego, ale również kryminalni. W zabezpieczeniu wezmą także udział policyjni wodniacy, którzy będą patrolować linię brzegową Zatoki Puckiej.

Funkcjonariusze kierowani będą przede wszystkim w rejony przyległe do miejsca trwania imprezy oraz w rejony przemieszczania się jej uczestników. Policjanci swoim szczególnym nadzorem obejmą miejsca zwiększonego ruchu turystycznego, m.in. okolice dworca oraz plażę, gdzie zazwyczaj fani muzyki wypoczywają w przerwach pomiędzy koncertami.

Policjanci będą dbali o przepustowość na drogach dojazdowych i kierowali będą ruchem na newralgicznych skrzyżowaniach, umożliwiając kierowcom sprawne poruszanie się po Gdyni i Pucku. Funkcjonariusze ruchu drogowego będą także zwracać baczną uwagę na stan trzeźwości kierujących wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu imprezy.

Priorytetem policjantów jest zawsze bezpieczeństwo. Pragniemy zaapelować do wszystkich uczestników tegorocznego festiwalu o to, by zwracali uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych, a także by zapoznali się z ważnymi dla nich wskazówkami i poradami, jak należy się zachować, gdy poczują się zagrożeni.

Działania Policji i służb porządkowych, biorących udział w zabezpieczeniu tej imprezy, nie pozwolą uniknąć tragedii jeśli zachowanie bawiących się będzie nieodpowiedzialne, czy też niezgodne z prawem.

Każda osoba, która jest uprawniona do udziału w Open’er Festival powinna wiedzieć, że ma prawo do pełnej i kompletnej informacji ze strony służb. Wszelkie zapytania w kwestiach bezpieczeństwa i organizacji może w każdej chwili kierować do funkcjonariuszy ochrony. Są oni również zobowiązani do natychmiastowej reakcji w momencie zagrożenia czy wystąpienia niebezpiecznego incydentu, a także powinni niezwłocznie podjąć działania w sytuacji złożenia skargi, którą złoży uczestnik imprezy.

Pamiętać powinni także, by zadbać o swoje mienie: telefon, kartę płatniczą, klucze, czy dokumenty. Najlepiej byłyby zabrać na teren festiwalu tylko te rzeczy, które są niezbędne i odpowiednio je zabezpieczyć. Nigdy nie wsiadać za kierownicę samochodu lub jednośladu pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających lub psychotropowych. Nie zażywać narkotyków i nie upijać się, a także pilnować swojego napoju. W przypadku upału dbać o nawodnienie organizmu i znalezienie czasu na odpoczynek czy relaks. Nie zostawiać osób potrzebujących bez pomocy i w takim przypadku pilnie zgłosić się do służb informacyjnych lub pracownika ochrony. Jeżeli jesteś świadkiem agresywnego, niebezpiecznego lub podejrzanego zachowania, także poinformuj o tym pracownika ochrony, wezwij pomoc, bądź zadzwoń pod numer alarmowy 112. Jeśli przyjedziesz na wydarzenie prywatnym środkiem transportu, samochodem czy rowerem, pozostaw go najlepiej w oświetlonym, monitorowanym miejscu. Nie pozostawiaj w pojeździe na widoku wartościowych przedmiotów. Zanim odejdziesz od samochodu, zamknij go, w przypadku roweru, zadbaj o jego prawidłowe zabezpieczenie.

Podczas najbliższych dni mieszkańcy i turyści powinni spodziewać się wzmożonego ruchu na ulicach oraz zmian w organizacji ruchu na trasach prowadzącym na teren imprezy.

Apelujemy do kierowców o zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami a przede wszystkim o stosowanie się do poleceń osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem. Pamiętaj o tym, aby przed udziałem w festiwalu zapoznać się z mapą wydarzenia, sprawdzić gdzie znajdują się medycy, wyjścia ewakuacyjne, po to aby w przypadku zagrożenia dotrzeć w bezpieczne miejsce.