Zabezpieczone egzotyczne zwierzęta trafiły pod właściwą opiekę

Gdańscy policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją pracowali nad sprawą dotyczącą znęcania się nad zwierzętami. Od początku dochodzenie nadzorował prokurator i gdy tylko policjanci zdobyli dostateczne informacje oraz skoordynowali działanie innych służb i instytucji, została przeprowadzona realizacja. Wczoraj o godz. 10.00 w siedzibie Straży Miejskiej odbyła się odprawa, na której dowodząca działaniami policjantka szczegółowo omówiła plan czynności oraz zagrożenia, jakie mogą nastąpić w trakcie działań. Gdy wszystko zostało omówione policjanci, Strażnicy Miejscy, Inspektorzy Weterynarii, biegły sądowy z zakresu weterynarii, eksperci od egzotycznych zwierząt, pracownicy schroniska oraz konwojenci przemieścili się w rejon dzielnicy Olszynka, gdzie zgodnie z ustaleniami przebywały zwierzęta. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze weszli na teren jednej z posesji, okazali mieszkańcowi prokuratorskie postanowienie i przystąpili do czynności. W budynku zostały ujawnione i zabezpieczone m.in. pustułka, myszołowiec towarzyski oraz puchacz. W pomieszczeniu gospodarczym, w prowizorycznej skrzyni policjanci znaleźli pytona siatkowanego. Dodatkowo dwa dorosłe oraz trzy młode króliki funkcjonariusze ujawnili w klatce, która stała na dworze. Zwierzęta były przeznaczone na pokarm dla węża. Podczas czynności policjanci ujawnili w mieszkaniu kilka porcji marihuany oraz kilkadziesiąt tabletek w woreczku strunowym, które zabezpieczyli i przekazali do badań biegłemu sądowemu. Wszystkie zwierzęta zostały bezpiecznie przetransportowane w specjalnych kontenerach do wcześniej ustalonych miejsc. Następnie grupa realizacyjna pojechała w rejon Śródmieścia, gdzie w kolejnym mieszkaniu został zabezpieczony pyton królewski, dwa boa dusiciele oraz jeden pyton tygrysi. Gady były trzymane w walizkach.

W miejscach, gdzie zwierzęta zostały ujawnione, pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy wykonali szczegółowe oględziny, policyjny technik sporządził dokumentację fotograficzną oraz zabezpieczył ślady. Podczas dalszych czynności policjanci przesłuchali świadków, następnie całość sporządzonej oraz zabezpieczonej dokumentacji przekazali prokuratorowi. Zatrzymany 35-latek spędził noc w policyjnym areszcie i jeszcze dziś najprawdopodobniej usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzętami. Lista zarzutów mężczyzny może się wydłużyć po zbadaniu przez biegłego zabezpieczonych substancji.

Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 3 lat więzienia.