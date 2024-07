Dolnośląscy policjanci zakończyli praktyki w Las Palmas przeprowadzone w ramach programu Erasmus+ Data publikacji 03.07.2024 Powrót Drukuj Dolnośląscy policjanci zakończyli praktyki, które odbywali na terenie Hiszpanii w ramach programu Erasmus+. Głównym celem międzynarodowych praktyk jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów szkoleniowych służących rozwijaniu kompetencji funkcjonariuszy z poszczególnych krajów, które biorą udział w projektach Erasmus+. Większość działań poświęcona jest praktycznym szkoleniom opartym na międzynarodowej współpracy i wypracowanemu policyjnemu "know-how". Poszczególne programy przewidują między innymi ćwiczenia praktyczne w obszarze ruchu drogowego jak również prewencji.

Asp. szt . Wojciech Żuchowski na co dzień jest technikiem kryminalistyki w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, natomiast sierż. szt. Paweł Marczyk pracuje w Sztabie Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Nasi koledzy od 27 maja br., brali aktywny udział w praktykach w Jefatura de Policia de Canarias w hiszpańskim Las Palmas. W tym miejscu warto zaznaczyć, że funkcjonariusze mogli wyjechać do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+.

Wizyta była doskonałą okazją do zdobycia nowych umiejętności zawodowych oraz językowych jak również do wymiany doświadczeń w zakresie metod pracy kolegów z Hiszpanii. W trakcie służby policjanci posiadali możliwość porównania rozwiązań stosowanych w codziennej służbie przez hiszpańską i polską Policję. Funkcjonariusze poznali strukturę organizacyjną Policji Narodowej Hiszpanii, a co z tego wynika pragmatykę służby w innym państwie europejskim.