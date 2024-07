Drugi raz w ciągu kilku dni policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 04.07.2024 Powrót Drukuj To kolejny przykład tego, jak w rzeczywistości policjanci dbają o bezpieczeństwo nawet w sytuacji, kiedy znajdują się poza służbą. Funkcjonariusz w czasie wolnym udaremnił jazdę 51-latkowi, który wsiadł za kierownicę, mając prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Ten sam policjant kilka dni wcześniej zatrzymał innego pijanego kierowcę. Dzięki swojej czujności po raz kolejny uchronił przed możliwą tragedią samego kierowcę, jak również i innych uczestników ruchu.

We wtorek (2 lipca) kilka minut po godzinie 22.00 funkcjonariusz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył kierowcę, który chwiejnym krokiem wyszedł z jednej ze stacji paliw w Ciechanowie, wsiadł do auta i próbował odjechać. Policjant, widząc podejrzane zachowanie kierującego oplem, zatrzymał go, zabrał mu kluczyki i poinformował o całym zdarzeniu dyżurnego ciechanowskiej komendy. Po kilku minutach na miejscu pojawili się funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego. Za kierownicą opla siedział 51-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 3 promile alkoholu w jego organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a pojazd został zabezpieczony na parkingu strzeżonym. 51-latek trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

To nie pierwszy przypadek, gdy policjant w czasie wolnym od służby trafił na nietrzeźwego kierującego. Funkcjonariusz kilka dni wcześniej dzięki swojej czujności zatrzymał pijanego kierowcę, który nie miał prawa jazdy i doprowadził do kolizji drogowej. Przeczytasz o tym tutaj.

Wsiadanie za kierownicę auta po alkoholu to bezmyślność. Dlatego reakcja funkcjonariusza była naturalna i powinna charakteryzować nie tylko stróżów prawa, ale wszystkich nas. Nietrzeźwy kierowca to zawsze ogromne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu! Jeśli masz podejrzenia, że kierowca jest pijany - zawiadom Policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.