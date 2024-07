Gnał blisko 200 km/h autem o mocy blisko 460 koni Data publikacji 04.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z mazowieckiej grupy Speed zatrzymali kierowcę sportowego chevroleta corvette, który pędził z prędkością blisko 195 km/h. Przy takiej prędkości kierujący autem narażał własne bezpieczeństwo i innych kierowców na drodze S8.

Wczoraj, 04.07.2024 r., ostrowscy policjanci ruchu drogowego wchodzący w skład mazowieckiej grupy Speed patrolowali drogę S8. Kierowcy często nie stosują się tam do przepisów ruchu drogowego rozwijając niebezpieczne prędkości. Wczoraj doszło do kolejnej takiej sytuacji. W Nowej Osuchowej policjanci zarejestrowali jazdę chevroleta corvette. Kierowca tego sportowego auta, które pod maską ma blisko 460 koni, jechał z prędkością prawie 195 km/h . Kierujący został zatrzymany do kontroli drogowej. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec województwa podlaskiego. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł, a na jego koncie pojawiło się też 15 punktów karnych.

To dopiero początek wakacji, a na drogach w całej Polsce doszło już do 81 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Niezmiennie głównymi przyczynami tych tragicznych zdarzeń są nadmierna prędkości, a zaraz po niej nietrzeźwość kierujących. Apelujemy do kierowców o zdjęcie nogi z gazu, by podróż na wakacje nie była ostatnią w ich życiu.

( KWP w Radomiu / mw)