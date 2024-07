Zatrzymani podczas narkotykowej transakcji Data publikacji 04.07.2024 Powrót Drukuj W miniony wtorek funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach kolejny raz nie dopuścili do wprowadzenia na rynek znacznych ilości substancji psychotropowych. Stróże prawa podczas narkotykowej transakcji zatrzymali 25 i 28–latka oraz zabezpieczyli amfetaminę o wartości 40 tys. zł. Z kalkulacji policjantów wynika, że nielegalna substancja mogłaby posłużyć do odurzenia nawet 2500 osób. Wczoraj kielecki sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn. Młodszemu z nich, z uwagi na przestępczą działalność w warunkach recydywy, może grozić do 18 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach to specjaliści, którzy skupiają się na zwalczaniu śmiertelnego niebezpieczeństwa, jakie niosą za sobą nielegalne specyfiki. Ci stróże prawa sukcesywnie zatrzymują nie tylko osoby, które posiadają narkotyki, ale również te trudniące się transportem do naszego kraju i wprowadzeniem do obrotu tego typu środków. Policjanci nie raz już udowadniali swoją skuteczność, zabezpieczając naczepy ciężarówek dosłownie wypełnione narkotykami.

Świętokrzyscy policjanci zwalczający tego typu przestępczość ustalili, że w stolicy województwa świętokrzyskiego ma dojść do transakcji znacznej ilości narkotyków. Operacyjne działania pozwoliły na to, że funkcjonariusze w miniony wtorek znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Na oczach mundurowych 25-latek przekazał 28-latkowi reklamówkę z zawartością zbrylonej, białej substancji. Jak się szybko okazało, był to 1 kilogram amfetaminy, warty 40 tysięcy złotych i mogący posłużyć do odurzenia nawet 2500 osób. Dodatkowo młodszy z mężczyzn, w przeszłości karany już za podobne przestępstwa, posiadał przy sobie dwie porcje suszu zidentyfikowanego jako marihuana.

Wczoraj, 03.07.2024 r., zatrzymani mężczyźni stanęli przed sądem, który zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na najbliższe trzy miesiące. 28-latkowi grozi do 12 lat więzienia, natomiast 25-latek z uwagi na popełnienie przestępstwa w warunkach recydywy może trafić „za kraty” nawet na 18 lat.