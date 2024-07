16-latek odpowie za oszustwa na kwotę 400 000 złotych Data publikacji 04.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z „mienia” udowodnili 16-latkowi udział w 3 oszustwach metodą „na policjanta”, do których doszło w czerwcu na terenie Bychawy oraz Poznania. Emeryci przekazali mu łącznie 400 000 złotych. Mieszkaniec województwa mazowieckiego wczoraj został przesłuchany i przyznał się do udziału w przestępstwach. Jego sprawą zajmie się sąd dla nieletnich.

Przedmioty ujawnione przy zatrzymanym

Do oszustw metodą „na policjanta” doszło w czerwcu. Sprawcy dzwonili po kolei do mieszkańców Bychawy. Próbowali wmówić im, że ich bliscy spowodowali wypadki i konieczne są pieniądze na odszkodowania lub kaucję. Niestety ale w dwóch przypadkach seniorzy dali się nabrać. 77-latka straciła 85 000 złotych, a 89-latka 65 000 złotych. Pieniądze odebrał ten sam młody mężczyzna, który rzekomo miał je przekazać policji.

Nad sprawą od samego początku pracowali policjanci z „mienia” Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Wczoraj funkcjonariusze ustalili, że sprawca ponownie zmierza do Lublina. 16-latek został zatrzymany na dworcu PKP. Nieletni cały czas prowadził konwersacje i trwały typowania kolejnej ofiary. Na szczęście policjanci w porę przerwali przestępczy proceder. 16-latek miał przy sobie telefony wykorzystywane do przestępstw oraz gaz pieprzowy.

Od razu trafił na komendę. Został przesłuchany przez policjantów, którzy udowodnili mu udział w jeszcze jednym oszustwie, do którego doszło w Poznaniu. Tam od 86-latki odebrał 250 000 złotych. Mieszkaniec województwa mazowieckiego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Jego sprawa trafi do sądu rodzinnego i nieletnich.