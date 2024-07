Z eskortą policyjną do szpitala

Andrychowscy policjanci zostali poproszeni przez kierującego samochodem renault, o pilotowanie go do wadowickiego szpitala. Jak twierdził, jego matka straciła palec, czyszcząc kosiarkę i obecnie znajduje się szpitalu, a on właśnie odnalazł utracony palec i jak najszybciej musi go dostarczyć do lecznicy. Policjanci na sygnałach zapewnili mężczyźnie szybką eskortę do szpitala.