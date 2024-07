Policjant z wrocławskiej drogówki, w czasie wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę

Data publikacji 04.07.2024 Powrót Drukuj

Policjantem jest się zawsze. Udowodnił to jeden z wrocławskich mundurowych pełniący na co dzień służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Jadąc wschodnią obwodnicą Wrocławia, był świadkiem niebezpiecznej sytuacji na drodze. Kierujący oplem jadąc slalomem, od prawej do lewej krawędzi jezdni, wjeżdżał co chwilę na przeciwległy pas ruchu. Funkcjonariusz widząc zachowanie kierującego, przerwał tę niebezpieczną jazdę.