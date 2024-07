Wystawiali fałszywe recepty i wprowadzali na rynek leki odurzające Data publikacji 04.07.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością gospodarczą pilskiej jednostki na terenie Warszawy i Szczecina zatrzymali dwóch mężczyzn. Są oni podejrzani o włamanie na konto na platformie medycznej, z której wystawiali fałszywe recepty, a także wprowadzanie do obrotu wykupionych leków narkotycznych. Decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Historia rozpoczęła się od włamania na konto lekarza na internetowej platformie medycznej. W ten sposób sprawcy wystawili 89 recept na produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe lub środki odurzające. Recepty te zostały później przez nich zrealizowane w różnych aptekach na terenie całej Polski.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością gospodarczą pilskiej jednostki.

Policjanci wykonali szereg czynności na terenie kilku województw, które pozwoliły im ustalić wizerunki sprawców, ich dane personalne, a także aktualne miejsce przebywania. 5 czerwca br., na terenie Szczecina i Warszawy funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 21 lat. W ich mieszkaniach policjanci zabezpieczyli ponad 80 sztuk tabletek leku wykupionego na podstawie fałszywych recept, ponad 170 gramów narkotyków: marihuany, mefedronu, ecstasy i kokainy, a także gotówkę wysokości 6,5 tysiąca złotych, która zostanie przeznaczona na poczet przyszłej kary.

Prowadzone postępowanie wyjaśniło, że w procederze brał udział również trzeci mężczyzna, 33-latek, który obecnie przebywa w areszcie śledczym. Funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyźni działając wspólnie i w porozumieniu po włamaniu na konto lekarza na internetowej platformie wystawili 89 recept na dwa produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancje narkotyczne, które następnie wykupili i rozpowszechniali. Ponadto dysponując danymi lekarza zostały założone na niego rachunki bankowe i zaciągnęte kredyty w wysokości 60 tysięcy złotych. Transakcje zostały jednak w porę zablokowane, przez co odzyskano całą kwotę.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić zatrzymanym zarzuty oszustwa komputerowego oraz wprowadzania do obrotu substancji psychoaktywnych i środków odurzających. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto 19-letni mężczyzna odpowie także za posiadanie znacznej ilości narkotyków, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd, po wstępnym rozpatrzeniu sprawy, przychylił się do wniosku i zadecydował o zastowaniu tymczasowego aresztowania wobec 19 i 21-letniego mężczyzny.

Funkcjonariusze prowadzący sprawę podkreślają, że jest ona rozwojowa i przewidywane są kolejne zatrzymania.