Wyjaśniają okoliczności upadku dziecka z okna Data publikacji 04.07.2024 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci prowadzą czynności w sprawie upadku 2,5-letniego dziecka z okna mieszkania znajdującego się na III piętrze. Do zdarzenia doszło, kiedy babcia opiekująca się trójką wnucząt, przewijała jedno z nich. Chłopczyk w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.

Kryminalni z Komisariatu Policji II w Katowicach wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło na ulicy Modelarskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pod nieobecność rodziców, którzy wyszli na zakupy do sklepu, dwójką dzieci w wieku 2,5 i 4 lata oraz 8-miesięcznym niemowlakiem zajmowała się babcia. Kiedy kobieta przewijała najmłodsze z nich, 2,5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania znajdującego się na III piętrze. Praktyczni w tym samym momencie rodzice wrócili z zakupów i to oni wezwali karetkę pogotowia, która zabrała przytomne, ale w stanie ciężkim dziecko do szpitala. Na miejsce zostali skierowani również katowiccy policjanci. Powiadomiony został prokurator. Na zawartość alkoholu w organizmie zostali przebadania rodzice dziecka, a także babcia. Wynik badania wskazał, że opiekunowie w chwili zdarzenia byli trzeźwi. Czynności procesowe w sprawie wykonują kryminalni z Komisariatu Policji II w Katowicach.

Apelujemy do wszystkich osób sprawujących opiekę nad dziećmi, aby w staranny sposób zabezpieczały miejsce, w którym dzieci się bawią lub przebywają. Przypilnujmy, aby okna, drzwi balkonowe były w taki sposób zabezpieczone, aby dziecko nie mogło poradzić sobie z zabezpieczeniem i go nie otworzyło. Nie zostawiajmy okien otwartych na oścież, korzystajmy z opcji uchyłku okna. Nigdy nie wiadomo, czy dziecko nie podstawi sobie krzesełka, aby wyjrzeć np. za przebiegającym psem.