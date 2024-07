#SuperDzielnicowy 2024 Data publikacji 04.07.2024 Powrót Drukuj Znamy zwycięzców drugiej edycji plebiscytu #SuperDzielnicowy zorganizowanego w ramach akcji społecznej #DzielnicaBEZstrachu. Wydarzenie, które odbyło się 4 lipca w Warszawie w kinie Muranów to efekt owocnej współpracy Komendy Głównej Policji oraz Telewizji Puls.

„Dzielnica Strachu” to polski serial kryminalny emitowany na antenie kanału Puls 2. Jego bohaterami są dzielnicowi pełniący służbę na Gorczaku, najbardziej niebezpiecznej dzielnicy swojego miasta. Licznik, który nie zamierza się zatrzymać, wskazuje już ponad 220 odcinków i 6 pełnych sezonów. Serial wchodzi w sezon siódmy. Emitowane 5 razy w tygodniu przygody mundurowych ogląda ogromna rzesza fanów dobrej rozrywki, wśród których nie brakuje entuzjastów policyjnej formacji jak i samych policjantów oraz ich rodzin. Komenda Główna Policji dostrzegła w produkcji filmowej TV Puls skuteczne narzędzie, które mogłoby służyć realizacji prospołecznej misji oraz budować zaufanie społeczeństwa do naszej formacji. W efekcie nawiązanej współpracy powstała związana z serialem i promowana przez Puls 2 akcja #DzielnicaBEZstrachu. W jej ramach raz do roku zgromadzona wokół serialu społeczność fanów obchodzi swoje małe święto. Na uroczystej gali spotykają się oni z aktorami, producentami telewizyjnymi, przedstawicielami lokalnych władz oraz Policji – punktem centralnym wydarzenia jest finał plebiscytu na najbardziej popularnego, „prawdziwego” już dzielnicowego.

Wśród gości, którzy wzięli udział w uroczystej gali znaleźli się między innymi: I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, komendant stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski ze swoim I zastępcą insp. Tomaszem Znajdkiem, którzy byli współorganizatorami dzisiejszych wydarzeń. Obecni byli także: komendant wojewódzki Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukasz Pikuła, I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Krzysztof Woźniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Jacek Witas, burmistrz dzielnicy Warszawa Śródmieście Aleksander Ferens, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Agata Furgała, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal, a także dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor i dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP mł. insp. Katarzyna Nowak oraz komendanci nominowanych dzielnicowych. Jednym z ważniejszych gości na tegorocznej gali był zeszłoroczny zwycięzca plebiscytu, mł. asp. Patryk Klekot pełniący wówczas służbę dzielnicowego w Świętochłowicach.

Trzydzieści trzy tysiące głosów

W tym roku oddano ponad 33. tys. głosów na blisko 3. tys. zgłoszonych do konkursu dzielnicowych. Tytuł #SuperDzielnicowy 2024 trafił w ręce sierż. szt. Pawła Chmury z KRP Warszawa I, na którego głos oddało ponad 4 tysiące osób. Zwycięzca oprócz nagrody rzeczowej otrzymał voucher uprawniający do zagrania roli w jednym z odcinków serialu.

- Dla aktora najważniejszym wyróżnieniem jest nagroda od jego wiernej publiczności, od jego fanów, widzów. Dla mnie, dla policjanta, najważniejsza jest nagroda od mojej „publiczności”. Otrzymałem ją od ludzi, dla których codziennie podejmuję trud służby, od osób reprezentujących instytucje, z którymi codziennie współpracuję. Dziękuję w tym miejscu Komendzie Głównej Policji i telewizji Puls za promowanie funkcji dzielnicowego. Ilość oddanych na mnie głosów świadczy o tym, że te kilkanaście tysięcy kroków, które każdego dnia poświęcam na obchód mojego rejonu naprawdę ma sens – powiedział sierż. szt. Paweł Chmura. Na temat pracy dzielnicowego wypowiedział się burmistrz dzielnicy Warszawa Śródmieście Aleksander Ferens.

- W imieniu mieszkańców dzielnicy chciałbym bardzo podziękować za pana pracę, którą podziwiam. Śródmieście to jedyna taka dzielnica, gdzie formalnie zameldowanych jest 93. tys. mieszkańców, ale faktycznie zamieszkuje tu 120. tys. osób. W ciągu dnia na terenie dzielnicy przebywa aż 360. tys. osób. A Pan musi przecież znać ludzi, którymi się opiekuje.

Super piątka

Kolejne miejsca zgodnie z ilością zgromadzonych głosów zdobyli: mł. asp. Robert Markowski (KP IV KMP w Białymstoku), sierż. szt. Justyna Woronowicz-Marzec (PP w Krynkach KPP w Sokółce), mł. asp. Tomasz Gac (KPP w Tucholi) oraz mł. asp. Karol Pycz (KP IV KMP w Białymstoku).

- Chylę czoło przed wszystkimi, którzy włożyli serce w to, żeby to wydarzenie mogło mieć miejsce. Szanowni Państwo, nie oczekujemy na co dzień braw dla policjantów za ich ciężką służbę. Ale dziś bardzo was proszę, bijcie mocno brawa dla tych pięciu osób – powiedział ze sceny do zgromadzonej publiczności nadinsp. Roman Kuster, I zastępca komendanta głównego Policji.

Następnym punktem programu był panel dyskusyjny z udziałem nadinsp. Romana Kustera i sierż. szt. Pawła Chmury na temat roli przedsięwzięć takich jak #DzielnicaBEZstrachu w budowaniu pozytywnego wizerunku Policji i społeczeństwa obywatelskiego. O pracy na planie i inspiracjach dla scenariuszy opowiadali aktorzy: Andrzej Młynarczyk, Aleksandra Listwan, Jasper Sołtysiewicz, Jagoda Małyszek i główna scenarzystka serialu Maura Ładosz.

Piknik

Kino Muranów, w którym o godzinie 12:00 rozpoczęła się gala, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby KSP. Aby umożliwić udział w wydarzeniu jak największej liczbie mieszkańców Warszawy, na placu bezpośrednio przed wejściem do stołecznej komendy, czyli tzw. koronie, wystartował policyjny piknik. Jego uczestnicy mogli porozmawiać z funkcjonariuszami o ich służbie, podyskutować o bezpieczeństwie i przede wszystkim podziwiać nowoczesny policyjny sprzęt. Największe wrażenie na gościach robił pojazd opancerzony „Tur” Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. Pokazano także pojazd pirotechniczny, tzw. „beczkę” do transportu ładunków wybuchowych, furgon służbowy z zestawem przeciwuderzeniowym oraz łódź motorową Komisariatu Rzecznego Policji. Najmłodszym uczestnikom pikniku najbardziej podobał się pokaz tresury psów służbowych. Nie zabrakło oczywiście motocykli oraz radiowozu w nowym oznakowaniu. Po zakończeniu części oficjalnej, do zgromadzonej na koronie publiczności wyszły gwiazdy grające w serialu oraz piątka SuperDzielnicowych, którzy rozdawali autografy i pozowali do zdjęć.

Jak będzie wyglądała przyszłość policyjnego serialu, czy współpraca Policji oraz telewizji Puls będzie kontynuowana? I zastępca komendanta głównego Policji – nadinsp. Roman Kuster rozwiał wszelkie wątpliwości, zwracając się do dyrektor marketingu telewizji Puls, Justyny Ganczarek.

- W imieniu licznej rzeszy niebieskich mundurów zgłaszam, że jesteśmy gotowi stanąć do trzeciej edycji plebiscytu #SuperDzielnicowy.

____________________________________

Tekst: Tomasz Dąbrowski

Foto: Krzysztof Chrzanowski