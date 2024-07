Areszt dla ojca 6 - miesięcznego niemowlaka z Koszalina

Policjanci po zgromadzeniu materiału dowodowego doprowadzili do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie zatrzymanego do sprawy 27- latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad małoletnim, spowodowania u 6-miesięcznego chłopca rozstroju zdrowia i naruszenia czynności narządów ciała na okres przekraczający 7 dni oraz narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.