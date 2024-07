Policjanci i funkcjonariusze KAS zlikwidowali 2 bimbrownie Data publikacji 05.07.2024 Powrót Drukuj Mazowieccy policjanci i funkcjonariusze mazowieckiej KAS zlikwidowali 2 bimbrownie w woj. podlaskim, gdzie zabezpieczyli blisko 10 tys. litrów zacieru i 800 litrów nielegalnego alkoholu. Zatrzymanym 3 mężczyznom grozi do 3 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie ustalili, że na prywatnych posesjach w pow. białostockim jest rozlewany i magazynowany nielegalny alkohol.

Podczas przeszukania 2 posesji funkcjonariusze ujawnili 772,5 litrów alkoholu o mocy od 50 do 90%, 5 tys. litrów półproduktu, tzw. zacieru do wytwarzania alkoholu etylowego oraz 2 miejsca, gdzie wytwarzano nielegalny alkohol.

Gotowy do sprzedaży alkohol znajdował się w plastikowych butelkach o pojemności 5 litrów, które znajdowały się w zaparkowanych na terenie posesji samochodach. W budynku gospodarczym, na kolejnej kontrolowanej posesji, funkcjonariusze znaleźli kompletną oraz zdekompletowaną aparaturę do produkcji alkoholu oraz cukier, drożdże i 23 beczki z „zacierem” o łącznej pojemności 4,6 tys. litrów.

Gdyby zabezpieczony podczas akcji alkohol trafił do sprzedaży, budżet państwa straciłby blisko 120 tys. zł. Trzej zatrzymani na terenie skontrolowanych posesji mężczyźni usłyszeli zarzuty produkcji, rozlewania i przechowywania nielegalnego alkoholu. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie.

Przypominamy!

Warunki, w jakich wytwarza się nielegalny alkohol, mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie konsumentów, dlatego przestrzegamy przed kupowaniem i spożywaniem alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł.

Wielokrotnie potwierdzano wykorzystanie alkoholu technicznego służącego m.in. do produkcji płynów do spryskiwaczy i podpałek do grilla, jako dodatku do bimbru oferowanego do sprzedaży na czarnym rynku.