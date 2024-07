Lubińscy kryminalni z kontrterrorystami pod Legnicą zatrzymali osoby nielegalnie posiadające broń Data publikacji 05.07.2024 Powrót Drukuj W wyniku pracy operacyjnej lubińscy kryminalni uzyskali informacje o osobie, która pod Legnicą posiada nielegalną broń. Czas odgrywał kluczową rolę. Ze względu na charakter przestępstwa oraz możliwość zastania sporej ilości osób, do realizacji wykorzystano siły specjalne z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego z Wrocławia i Opola.

Lubińscy policjanci z Wydziału Kryminalnego prowadząc rozpoznanie operacyjne, pozyskali wiedzę na temat osoby czasowo przebywającej na terenie naszego kraju, która pod Legnicą posiada broń palną. W takich przypadkach czas odgrywa kluczową rolę.

Ze względu na charakter przestępstwa oraz ilość osób, które miały znajdować się na terenie posesji, gdzie była przechowywana broń, operacyjni nawiązali współpracę z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym z Wrocławia i Opola.

Do akcji doszło w czwartek 28 czerwca. Siły kontrterrorystyczne razem z Wydziałem Kryminalnym lubińskiej Policji szybko opanowały teren, na której zastano kilkanaście osób różnej narodowości czasowo przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polski.

W wyniku przeszukania posesji i pomieszczeń mundurowi zabezpieczyli amunicję i łuski, rewolwer, oraz część zapalnika materiału wybuchowego, których pochodzenia osoby w ich posiadaniu nie były w stanie wyjaśnić.

Podczas realizacji zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 41 lat, z których jeden z nich usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji, za co grozić mu może kara do 8 lat więzienia, oraz dwie osoby w wieku 51 i 35 lat nielegalnie przebywających na terenie Polski w związku z upływem dopuszczalnego okresu pobytu. Osoby te zostały przekazane do dyspozycji Straży Granicznej.

Po sprawdzeniu pozostali mieszkańcy posesji, legalnie przebywający i pracujący w Polsce zostali zwolnieni i powrócili do zajmowanych przez siebie pomieszczeń.

