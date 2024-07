Nieuczciwy kurier ukradł biżuterię wartą ponad 13 tys. zł - został zatrzymany przez policjantów Data publikacji 05.07.2024 Powrót Drukuj Miał dostarczać towar do sklepu - część zdecydował się zabrać. Nieuczciwy kurier ukradł biżuterię o wartości co najmniej 13 tysięcy złotych. Usiłował tłumaczyć się tym, że „paczka w systemie widniała jako dostarczona – no to ją sobie zabrał”. Towar usiłował sprzedać w sieci, ten jednak był produkowany dla jednej sieci sklepów i rozpoznali ją sprzedawcy. Po sprawdzeniu braków w systemie, sprawę zgłosili świebodzińskiej Policji.

Zgłoszenia przestępstw nie zawsze następują krótko po ich zdarzeniu. Czasem nim osoba poszkodowana zorientuje się, że padła ofiarą przestępstwa, może minąć długi czas. Ma to miejsce najczęściej w przypadkach kiedy przez dłuższy czas nie ma nas w jakimś miejscu, kiedy na przykład przez okres zimowy nie sprawdzaliśmy domku letniskowego czy obracamy dużą ilością mienia, na przykład w sklepie.

Taki przypadek miał miejsce niedawno na terenie Świebodzina. W jednym ze sklepów zwrócono uwagę, że w Internecie sprzedawana jest biżuteria widniejąca w ofercie sieci. Marka utworzona została na potrzeby tej właśnie sieci, więc sprzedawana była tylko w jej sklepie. Jednocześnie odkryto brak części towaru, który niedawno trafić miał do sklepu. Kwotę strat oszacowano na ponad 13 tysięcy złotych. Przedstawiciel sklepu natychmiast zgłosił sytuację świebodzińskiej Policji. Na miejscu przyjęto zawiadomienie i funkcjonariusze z wydziałów dochodzeniowo - śledczego i kryminalnego rozpoczęli działania. W ich wyniku udało się zatrzymać podejrzewanego o kradzież mężczyznę. Był to dostawca, który w trakcie dowożenia towaru zabrał jedną z paczek, a następnie próbował sprzedać w sieci jej zawartość. Znaczną część towaru udało się odzyskać. Nieuczciwy „kurier” usiłował tłumaczyć się, że paczka widniała w systemie jako doręczona, to ją sobie zabrał.

Mężczyzna usłyszy zarzut kradzieży. 36-latkowi grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 5.