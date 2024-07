Policjanci pomogli 52-letniemu mężczyźnie Data publikacji 05.07.2024 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji pracowników budowy oraz pomocy policjantów 52-letni mężczyzna, u którego nagle zatrzymało się krążenie, odzyskał czynności życiowe i na czas trafił do szpitala. Funkcjonariusze prowadzili reanimację mężczyzny do przyjazdu karetki pogotowia. Zaistniała sytuacja pokazuje, jak ważna jest przy ratowaniu ludzkiego życia każda sekunda, wrażliwość i właściwa ocena sytuacji.

W miniony wtorek (2.07.2024) do dyżurnego komendy w Świeciu wpłynęło zawiadomienie o mężczyźnie, który miał nagle stracić przytomność i potrzebować pilnej pomocy medycznej. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego - sierżant Marcin Borucki oraz sierżant Krzysztof Kawecki, pełniący służbę w rejonie Świecia niezwłocznie udali się we wskazane miejsce.

Na terenie budowy przy ul. Bolesława Chrobrego zastali zgłaszającego oraz inne osoby, które pomagały leżącemu na ziemi mężczyźnie. Jak oświadczyli, ułożyli poszkodowanego w pozycji bocznej, ponieważ po krótkiej reanimacji miał już złapać oddech.

Policjanci nie mogli nawiązać kontaktu z mężczyzną i nie było z jego strony żadnej reakcji. Funkcjonariusze nie wyczuli również u niego funkcji życiowych. Natychmiast podjęli decyzję o dalszej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Policjanci prowadzili czynności reanimacyjne do czasu przyjazdu załogi pogotowia. Mężczyzna co jakiś czas łapał oddech. Po około 10 minutach jego funkcje życiowe zostały przywrócone. Mundurowi pomogli medykom przenieść 52-latka do karetki. Dzięki szybkiemu i profesjonalnemu działaniu mieszkaniec powiatu chełmińskiego na czas trafił do szpitala.

Na szczególne uznanie zasługują będący na miejscu pracownicy budowy, którzy natychmiast podjęli działania ratujące życie nieprzytomnego mężczyzny i wezwali służby. Dzięki właściwej ocenie sytuacji i kontynuowanej przez policjantów reanimacji na czas został on przekazany służbom medycznym.