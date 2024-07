Młody Bohater z Lubina Data publikacji 05.07.2024 Powrót Drukuj Najpierw zauważył kobietę na trawniku, która straciła przytomność, później zadzwonił na numer alarmowy, a po przyjeździe patrolu policji, pomógł mundurowym nakierowywać jadącą karetkę we właściwe miejsce. Gdyby nie młody bohater, bo mowa o 11-latku, 49-latka mogłaby umrzeć.

Jakub ma 11 lat i udowodnił, że wcale nie trzeba mieć nadprzyrodzonych sił, aby zostać super bohaterem!

Kuba bawiąc się z rówieśnikami na jednym z osiedli w Lubinie, zauważył osuwającą się kobietę na trawnik. Natychmiast wykręcił numer alarmowy 112 i powiadomił dyspozytora o tym co się dzieje, dokładnie określając miejsce, w którym się znajduje.

Już po chwili na miejsce dotarli dzielnicowi z lubińskiej komendy, którzy przystąpili do udzielania pomocy 49-letniej pokrzywdzonej. Mundurowi nie wyczuwali w ogóle pulsu, dlatego sierż. szt. Piotr Tryba przez krótką chwilę prowadził reanimacje kobiety, co doprowadziło do ponownego bicia serca kobiety. Asp. Ewelina Rosiak zajęła się udrażnianiem dróg oddechowych.

Jakub widząc jak policjanci udzielają pierwszej pomocy i słysząc nadjeżdżającą na sygnałach karetkę pogotowia, wyszedł do drogi i naprowadzał ambulans we właściwe miejsce tak, aby ten znalazł się przy nieprzytomnej jak najszybciej.

Te skoordynowane działania doprowadziły niewątpliwie do uratowania życia kobiety.

Obok takiego zachowania młodego człowieka nie można było przejść obojętnie.

Wczoraj o godz. 13:00 Komendant Powiatowy Policji w Lubinie insp. dr Joanna Cichla zaprosiła chłopca z rodzicami i interweniującymi policjantami do siebie. Kuba otrzymał dyplom w dowód uznania za swoją postawę oraz drobne upominki, w tym maskotkę „Komisarza Lwa” oraz statuetkę „Przyjaciel Policji”. Na ręce rodziców Anny i Łukasza Wojciechowicz trafił list gratulacyjny za sposób wychowawczy syna. Tutaj warto wspomnieć, że tata Jakuba jest policjantem, więc syn na pewno czerpie wzór ze swojego rodzica.

Insp. dr Joanna Cichla wyróżniła również nagrodą m.in. pieniężną interweniujących dzielnicowych podkreślając, że tych dwoje policjantów już nie po raz pierwszy ratuje czyjeś życie. Sierż. szt. Piotr Tryba został już w przeszłości odznaczony medalem podkom. Andrzeja Struja, zaś asp. Ewelina Rosiak była już wielokrotnie nagradzana za udzielanie pomocy innym.

Naszym kolegom gratulujemy postawy! Natomiast Kubie – lubińskiemu bohaterowi i jego rodzicom - życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń i radości.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Lubinie

asp. szt. Krzysztof Pawlik

tel. 601 974 322