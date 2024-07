Szczęśliwy finał poszukiwań 4-latka i jego dziadka

Data publikacji 05.07.2024 Powrót Drukuj

Szybko podjęte przez chełmskich policjantów działania, doprowadziły do szczęśliwego finału poszukiwań 4 latka i jego dziadka. Senior wraz z chłopcem mieli oczekiwać przy samochodzie, gdy w tym czasie towarzyszący im bliscy zbierali grzyby. Po pewnym czasie dziadek wszedł z wnuczkiem do lasu i nie można było nawiązać z nimi kontaktu. Zarządzony został alarm dla całej jednostki policji. Do poszukiwań skierowany został również przewodnik z psem tropiącym. W niespełna godzinę od zgłoszenia osoby te zostały odnalezione na terenie kompleksu leśnego przez policjantów i ich bliskich.