Polscy policjanci na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich we Francji Data publikacji 06.07.2024 Powrót Drukuj 41 polskich policjantów, w tym funkcjonariusze oddziałów prewencji Policji i przewodnicy psów służbowych ze swoimi podopiecznymi, zostało oddelegowanych do pełnienia służby w ramach wspólnych patroli z policjantami francuskimi podczas odbywających się w tym roku we Francji Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Polscy funkcjonariusze wezmą udział w międzynarodowej operacji, której głównym priorytetem jest zabezpieczenie odbywających się we Francji imprez masowych.

Organizator przewiduje, że podczas igrzysk do Paryża przybędzie 13,5 miliona osób, 206 reprezentacji narodowych, w tym 15 tys. olimpijczyków oraz 45 tys. wolontariuszy. Polscy policjanci wspierać będą funkcjonariuszy francuskich w ramach wspólnych patroli na terenie Paryża, gdzie w okresie igrzysk przebywać będzie największa liczba polskich turystów i kibiców.

4 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Głównego Sztabu Policji KGP z oficerami łącznikowymi Ambasady Republiki Francuskiej w RP , podczas którego ustalono oddelegowanie do pełnienia służby w ramach wspólnych patroli z policjantami francuskimi 41 funkcjonariuszy z jednostek w kraju, w tym 28 policjantów z oddziałów prewencji Policji i 13 przewodników i psów służbowych przeznaczonych do wyszukiwania materiałów wybuchowych.

Polscy policjanci pełnić będą służbę w Paryżu w różnych terminach. Pierwsza grupa 6 funkcjonariuszy wraz z psami służbowymi od 3 lipca br. jest już we Francji, gdzie dokonuje sprawdzeń pirotechnicznych obiektów olimpijskich i pozostanie tam do 12 lipca br. W dniach od 15 do 29 lipca br. wymieni ich kolejnych 7 przewodników ze swoimi podopiecznymi. Od 25 lipca do 12 sierpnia br. służbę w Paryżu pełnić będzie 19 policjantów oddziałów prewencji Policji, a następnie w dniach od 27 sierpnia do 9 września br. - 9 policjantów oddziałów prewencji Policji.

Wytypowani policjanci posiadają odpowiednie doświadczenie w służbie, a w szczególności charakteryzują się empatią, wrażliwością oraz w dobrym stopniu posługują się językiem angielskim co zapewni kompetentne, sumienne i rzetelne wywiązywanie się z nałożonych zadań i obowiązków podczas wspólnych patroli. Tym samym będą wspierać polskich kibiców podczas igrzysk oraz godnie reprezentować polską Policję na terytorium Republiki Francuskiej.

(mw BKS KGP )