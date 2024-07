Bezpiecznie i aktywnie nad wodą Data publikacji 05.07.2024 Powrót Drukuj Wakacje to czas, kiedy chętnie korzystamy z uroków wypoczynku nad wodą. Spływy kajakowe, pływanie rowerem wodnym czy inne sporty wodne to doskonała forma aktywnego wypoczynku, pozwalająca na bliski kontakt z naturą i jednocześnie dostarczająca mnóstwo emocji.

Przede wszystkim to czas, w którym musimy pamiętać o bezpieczeństwie. Odpowiedzialne zachowanie, dostosowanie do warunków i świadomość ryzyka to kluczowe elementy, które pozwolą nam spędzić bezpiecznie wakacje nad wodą.

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych zasad:

Odpowiednie przygotowanie

Zanim wyruszysz na spływ, sprawdź warunki pogodowe oraz stan rzeki lub jeziora. Dostosuj trasę do swoich umiejętności. Upewnij się, że twój sprzęt jest w pełni sprawny, nie ma w nim uszkodzeń, pęknięć ani wycieków. Sprawdź, czy posiadasz niezbędne wyposażenie, jak wiosła i kamizelki asekuracyjne. Dobrą praktyką jest posiadanie przy sobie naładowanego telefonu komórkowego do kontaktu w przypadku zagrożenia. Pamiętaj także o zaopatrzeniu się we właściwą odzież, odpowiednią na zmienne warunki atmosferyczne. Warto również zainwestować w obuwie o antypoślizgowej podeszwie, które ułatwi poruszanie po śliskich kamieniach czy błotnistym dnie rzeki.

Zachowaj umiar

Unikaj ryzykownego pokonywania nurtu rzeki. Pamiętaj, że korzystając z obiektów pływających, np. kajaka, obowiązuje zakaz spożywania alkoholu przed lub w trakcie spływu. Alkohol negatywnie wpływa na koordynację ruchową i zdolność do oceny sytuacji na wodzie.

Jednocześnie przypominamy, że prowadzenie obiektów pływających (np. kajak, rower wodny) w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 35 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych)

Zabezpiecz ekwipunek

Odpowiednio zapakuj bagaż oraz umieść go w takim miejscu, aby nie przeszkadzał w czasie wiosłowania. Zadbaj, aby rzeczy zostały stabilnie zamocowane i nie przesuwały się. Sprzęt elektroniczny najlepiej umieścić w nieprzemakalnym etui.

Pamiętaj o podstawowych zasadach poruszania się

Unikaj płynięcia zbyt blisko brzegów lub przeszkód. Utrzymuj bezpieczny dystans między kajakami.

Bezpieczeństwo zawsze powinno być priorytetem. Rzeki oraz jeziora mogą mieć różne przeszkody, takie jak kamienie, drzewa czy wiry wodne. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku, nieprzecenianie własnych umiejętności oraz prawidłowe przygotowanie się tego typu aktywności.

Wybierając się nad wodę, pamiętajmy o numerach alarmowych:

112 numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.

numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM. 601 100 100 – numer alarmowy koordynacji ratownictwa wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR)