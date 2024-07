25-latek odpowie za szereg oszustw Data publikacji 05.07.2024 Powrót Drukuj Kilka dni temu, policjanci z Komisariatu Policji przy ul. Szerokiej zatrzymali mężczyznę, który od maja br. podszywając się pod pracowników banku i portali aukcyjnych, podstępem oszukał kilkanaście osób na sumę prawie 45 tysięcy złotych. Najbliższe 3 miesiące oszust spędzi w tymczasowym areszcie.

W poniedziałek, 1 lipca br. policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który twierdził, że chwilę wcześniej zadzwoniła do niego osoba podająca się za pracownika banku, informując go, że w celu zabezpieczenia środków finansowych zgromadzonych na jego rachunku konieczne będzie wygenerowanie i przekazanie kodu blik. Mężczyzna zastosował się do tych poleceń, jednak po chwili zorientował się, że padł ofiarą oszusta, który w jednym z bankomatów w centrum miasta próbował wypłacić jego środki. Po otrzymaniu tej informacji kryminalni natychmiast udali się do wskazanego bankomatu. Po przyjeździe na miejsce policjanci od razu zauważyli i wylegitymowali 25-latka próbującego wypłacić pieniądze. Został on zatrzymany, a następnie przewieziony do policyjnej jednostki.

W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim m.in. ponad 13 tysięcy złotych oraz 3 telefony komórkowe. Jak ustalili śledczy to nie pierwszy raz, kiedy 25-latek podszywając się pod pracownika banku, bądź pracownika portali platform internetowych używając podstępu, nakłaniał rozmówców do przekazania kodów blik, dzięki którym wypłacał ich pieniądze.

W sumie, od początku maja br. mężczyzna oszukał w ten sposób 16 osób na sumę prawie 45 tysięcy złotych. 2 lipca br. 25-latek usłyszał zarzuty oszustwa, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Zachód w Krakowie, sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.