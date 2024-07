Policjanci szkolili się z pierwszej pomocy pod okiem doświadczonych ratowników medycznych Data publikacji 06.07.2024 Powrót Drukuj Każdego dnia policjanci garnizonu dolnośląskiego podejmują interwencje wymagające udzielenia pomocy. Każdy może znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Dlatego znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy pomoże opanować zdenerwowanie, umożliwi właściwą ocenę sytuacji, ułatwi rozpoznanie zagrożeń oraz pozwoli na wdrożenie właściwych algorytmów postępowania. Ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej, w którym uczestniczyli policjanci, a także pracownicy Policji.

Aby skutecznie i efektywnie pełnić służbę na wodach i terenach przywodnych oraz nieść pomoc z zakresu ratownictwa wodnego osobom korzystającym z akwenów policjanci muszą doskonalić swoje umiejętności.

W minioną środę (3 lipca) ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze - Piotr Archacki i Damian Słowiński - przeprowadzili szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przy podtopieniach i utonięciu, w którym udział brali policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, Komisariatu Policji w Lubawce, Posterunku Policji w Marciszowie jak również pracownicy Policji.

Ratownicy medyczni dzielili się z policjantami swoją wiedzą i zdobytymi wieloletnimi umiejętnościami praktycznymi z zakresu ratownictwa wodnego. Policjanci uczestniczący w szkoleniu mieli świadomość, że od ich wiedzy oraz nabytych umiejętności częstokroć zależy życie ludzkie.

Co zrobić, kiedy widzimy osobę, która się topi?

• wezwij pomoc, głośno krzycz alarmując inne osoby i zadzwoń na numer alarmowy 112;

• oceń sytuację i wybierz najbezpieczniejszą metodę akcji ratunkowej. Pamiętaj – Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze – martwy ratownik już nikogo nie uratuje;

• rzuć tonącemu przedmiot umożliwiający utrzymanie się na wodzie, np. gumową piłkę, materac, koło, kij, w ostateczności nawet ubranie;

• jeśli potrafisz, idź lub płyń tonącemu na ratunek, zabierając ze sobą przedmiot ułatwiający utrzymywanie się na wodzie;

• podpłyń do tonącego od tyłu, by uniemożliwić mu chwyty, które mogłyby ograniczyć Twoje ruchy;

• jeśli nie potrafisz ratować tonącej osoby, zapamiętaj miejsce, w którym zniknęła pod powierzchnią wody, by wskazać je ratownikom.

To cenne doświadczenie pozwoli na profesjonalne i skuteczne działania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia w obrębie zbiorników wodnych.