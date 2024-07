Akcja ratownicza policyjnych wodniaków na zalewie w Nieliszu Data publikacji 06.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Nieliszu pełniąc służbę na nieliskim zalewie otrzymali zgłoszenie o przewróceniu się żaglówki i dryfującym obok niej mężczyźnie. Policyjni wodniacy natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej i wyciągnęli z wody podróżującego żaglówką 60-latka. Na szczęście pomoc przyszła w samą porę. Mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń. Apelujemy o rozsądek i szczególną rozwagę nad wodą.

Wczoraj po godzinie 14:30 policjanci z Posterunku Policji w Nieliszu otrzymali zgłoszenie, że na nieliskim zalewie doszło do przewrócenia się jachtu żaglowego. W tym czasie policyjni wodniacy przy wykorzystaniu łodzi, patrolowali zbiornik wodny, szybko więc zlokalizowali miejsce, gdzie doszło do zdarzenia i ruszyli na ratunek.

Dopływając na miejsce zauważyli przewróconą żaglówkę, obok której dryfował mężczyzna, który trzymając w rękach kapok próbował utrzymać się na wodzie.

Policjanci od razu podjęli akcję ratunkową. Dwóch mundurowych wskoczyło do wody i asekurując mężczyznę podpłynęli z nim do łodzi służbowej, a na jej pokład wciągnął mężczyznę trzeci z policyjnych wodniaków. Po chwili na miejsce dopłynęli również strażacy, którzy włączyli się do akcji.

Po zapewnieniu bezpieczeństwa mężczyźnie funkcjonariusze podnieśli przewróconą żaglówkę i bezpiecznie przemieścili ją do brzegu.

Żaglówką pływał 60-latek ze Stalowej Woli. W rozmowie z nim policjanci ustalili, że przyczyną wywrócenia się żaglówki były to, że łódka wpłynęła na mieliznę, wtedy silne podmuchy wiatru i dość wysokie fale przewróciły ją. 60-latek sam próbował postawić żaglówkę jednak został zniesiony przez prąd. Żeglarz wysunął się kapoka, w który był ubrany.

Mężczyzna był trzeźwy. Dzięki szybkiej reakcji policyjnych wodniaków z Nielisza nie odniósł obrażeń i nie potrzebował pomocy medycznej.

Do zdarzenia doszło w okolicach miejsca, gdzie rzeka Por wpływa do nieliskiego zalewu. Akcję ratunkową przeprowadzili starszy aspirant Sebastian Winiarki, młodszy aspirant Jacek Borsuk oraz starszy sierżant Piotr Bigas, którzy w sezonie letnim każdego dnia dbając o bezpieczeństwo wypoczywających nad nieliskim zalewem patrolują zbiornik przy wykorzystaniu policyjnej łodzi .

Apelujemy o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i sprawdzanie prognozy pogody przed wypłynięciem. Nie przeceniajmy również swoich umiejętności, pamiętajmy również o odpowiednim wyposażeniu łodzi w środki bezpieczeństwa. Pamiętajmy też, że nawet dla osoby posiadającej umiejętności pływackie, niespodziewany upadek do akwenu czy zimna woda mogą być bardzo niebezpieczne.