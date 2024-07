Dbamy o bezpieczeństwo oraz płynność ruchu przy granicy

Każdego dnia czuwamy nad bezpieczeństwem kierowców podróżujących DK-2 i DK-68 prowadzącymi do granicy RP. Stanowczo reagujemy na przypadki nieprzestrzegania przez kierowców ciężarówek obowiązujących przepisów, w tym ograniczeń tonażowych i zakazu zatrzymywania się. Dbamy o drożność dróg oraz tworzymy strefy buforowe. Wszystko po to, by utrzymująca się kolejka tirów oczekujących na wyjazd z naszego kraju stanowiła jak najmniejsze utrudnienie dla wszystkich użytkowników dróg.