Policjanci zatrzymali 13 osób w sprawie korupcji menadżerskiej Data publikacji 08.07.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi, w ramach prowadzonego śledztwa zatrzymali łącznie 13 osób podejrzanych o korupcję menadżerską. Wśród zatrzymanych są prezesi łódzkich spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorcy w tym przedstawiciele ogólnopolskiej spółki zajmujący się świadczeniem usług instalacyjno-montażowych. Za ten proceder grozi kara do 5 lat więzienia.

Na trop przestępczego procederu, który swój początek ma w 2011 roku, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wpadli w 2021 roku. Sprawa wymagała od policjantów dużego zaangażowania oraz ogromnej wiedzy z uwagi na jej zawiły charakter. Funkcjonariusze na bieżąco łączyli wątki i osoby, które zamieszane były w ten korupcyjny proceder. Konsekwencją tych działań było ustalenie modus operandi sprawców.

Przedstawiciele jednej z firm, która ma oddział w Łodzi, w celu uzyskania korzyści majątkowej, weszli w układ korupcyjny m.in. z prezesami łódzkich spółdzielni mieszkaniowych. „Dogadywali się” w zakresie zawierania umów na wymianę urządzeń pomiarowych w budynkach wielorodzinnych i zlecenia ich wykonania przez preferowane podmioty gospodarcze w zamian za „łapówkę”. Prace instalacyjno-montażowe polegały m.in. na wymianie wodomierzy, podzielników elektrycznych, głowic termostatycznych i wykonania innych robót instalacyjno-montażowych w lokalach należących do spółdzielni. Ustalono, że przy wystawianiu faktury za wykonane prace wykonawcy doliczali 1- 2 zł za każdy wymieniony wodomierz czy inne urządzenie pomiarowe, co przy ilości dotyczącej kilkudziesięciu tysięcy urządzeń stanowiło już większą wartość korzyści majątkowej.

Pierwszą realizację policjanci z Wydziału dw . z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili 10 i 11 czerwca 2024 roku. Czynności wykonywane były na podstawie postanowień o zatrzymaniu i doprowadzeniu wydanych przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi. Wtedy to 60 policjantów weszło do 22 lokalizacji na terenie województwa. Zatrzymano 5 osób w wieku od 27 do 50 lat, podejrzanych o korupcję menadżerską. Byli to wykonawcy i podwykonawcy zleconych prac instalacyjno-montażowych.

W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli m.in. dokumentację związaną z działalnością spółdzielni i podmiotów prowadzących usługową działalność gospodarczą, dzięki której funkcjonariusze wpadli na trop kolejnych przestępców. Do następnych zatrzymań i przeszukań przystąpiono 3 i 4 lipca 2024 roku. 50 policjantów weszło do 15 lokalizacji na terenie województwa łódzkiego. Zatrzymano 8 osób w wieku od 39 do 70 lat, w tym prezesów łódzkich spółdzielni mieszkaniowych podejrzanych o przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za faworyzowanie przy przetargach określonych podmiotów gospodarczych przy zawieraniu umów na wymianę urządzeń pomiarowych. Funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia kolejnych spółdzielni oraz miejsca zamieszkania zatrzymanych osób.

Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli łącznie pieniądze w kwocie ponad 125.000 zł. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych w łącznej kwocie około 150 tysięcy złotych za nieuczciwe zachowania korupcyjne. Wobec prezesów poza poręczeniem majątkowym i dozorem policyjnym zastosowano zawieszenie w czynnościach członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej lub członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej na czas trwania postępowania.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci dalej pracują nad sprawą. Ma ona charakter rozwojowy.