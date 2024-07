Policyjni wodniacy uratowali dwie osoby z Jeziora Mucharskiego Data publikacji 08.07.2024 Powrót Drukuj W sobotę, 6 lipca na wodzie Jeziora Mucharskiego doszło do wywrócenia się skutera wodnego z dwiema osobami. Gdyby nie obecność policjantów Posterunku Wodnego w Świnnej Porębie oraz ich szybkiej interwencji zdarzenie mogło się skończyć tragicznie.

6 lipca br. policjanci Posterunku Wodnego w Świnnej Porębie patrolowali Jezioro Mucharskie. Tuż po godzinie 12, zauważyli na tafli wody skuter wodny z dwoma osobami. W pewnym momencie kierujący skuterem podczas wykonywania manewru skrętu nie zapanował nad skuterem, doprowadzając do jego wywrócenia się. Skuter przewrócił się do góry dnem, a jego sternik wraz z pasażerką wpadli do wody. Kobieta wyposażona była w kamizelkę ratunkową pneumatyczną, która w trakcie zdarzenia spadła z jej ciała, po czym kobieta zaczęła tonąć.

W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, policjanci natychmiast podpłyneli do topiących się. Wyciągneli ich z wody i udzielili pomocy przedmedycznej. Oboje byli zdezorientowani. Kobieta rozcięła skórę na prawymo kolanie oraz na obu przedramionach. Policjanci zaopatrzyli rany i stwierdzili, że nie ma konieczności dalszej hospitalizacji. Pomogli poszkodwanym dotrzeć na brzeg, a skuter przekazany zosał właścicielowi.

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa na wodą:

Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli,

Nie korzystaj z kąpieli w miejscach zabronionych, np. na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu portów, mostów, zapór itp.,

Przestrzegaj regulaminu kąpieliska oraz obowiązujących na nim oznaczeń,

Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika wodnego,

Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50 m), gdy wieje porywisty wiatr,

Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu,

Zwracaj uwagę na przebywające nad wodą dzieci,

Zachowaj szczególną ostrożność podczas łowienia ryb i spacerów nad wodą,

Podczas wypoczynku nad wodą nie pozostawiaj cennych rzeczy na brzegu bez opieki,

Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby,

Nie skacz do wody w miejscach nieznanych,

Korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego.