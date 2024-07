Mysłowiccy policjanci pomogli mężczyźnie Data publikacji 08.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z mysłowickiej patrolówki pomogli w sobotę mężczyźnie, który w wyniku kilkugodzinnego siedzenia w pełnym słońcu najprawdopodobniej zasłabł i leżał na ławce. 65-latek miał objawy przegrzania, nie było z nim logicznego kontaktu w związku z czym stróże prawa przenieśli go w zacienione miejsce i podawali mu wodę aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił do szpitala. Apelujemy, by w taką pogodę nie pozostać obojętnym i reagować na osoby, których życie i zdrowie może być zagrożone!

Mysłowiccy policjanci pomogli mężczyźnie

Sierżant Kamila Dulowska i posterunkowy Patryk Szczepański patrolowali w sobotę ulice Mysłowic. Około 17.00 na ulicy Pocztowej zauważyli mężczyznę, który leżał bezwładnie w pełnym słońcu na ławce.

Tego dnia temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza, a mężczyzna miał na sobie ciepłą odzież, co wzbudziło u policjantów obawy, że mógł ulec przegrzaniu organizmu. 65-letni mieszkaniec Mysłowic był wprawdzie przytomny, jednak stróże prawa na potrafili nawiązać z nim logicznego kontaktu.

Mundurowi przenieśli go w zacienione miejsce oraz podali mu wodę i kontrolowali jego stan, aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, który zadecydował o przewiezieniu mężczyzny do szpitala.

Jak się okazało, mężczyzna ten miał siedzieć na tej ławce kilka godzin w pełnym słońcu, w wyniku czego zasłabł, a nikt z przechodzących przechodniów nie udzielił mu pomocy.

Przypominamy zasady postępowania w takich sytuacjach:

Możliwe objawy przegrzania:

zawroty głowy;

zaburzenia równowagi;

nudności;

przyspieszona akcja serca;

stan podgorączkowy;

majaczenie;

gorąca i sucha skóra lub obfite pocenie się;

dreszcze;

zaburzenia świadomości, w tym utrata przytomności.

Jeśli stwierdzisz, że istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia chorego, wezwij wykwalifikowane służby ratunkowe, dzwoniąc pod numery alarmowe:

112 – numer alarmowy wspólny dla wszystkich służb

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

Co robić, gdy wystąpią objawy przegrzania?

chorego jak najszybciej odprowadź lub przenieś w chłodne, zacienione miejsce;

gdy chory jest przytomny, podaj mu duże ilości chłodnych płynów w małych porcjach;

zwilż twarz, ręce i nogi;

zwróć się o pomoc do najbliższego punktu opieki medycznej.

Jak pomóc podczas oczekiwania na przybycie lekarza?

przenieś osobę w chłodniejsze miejsce;

ułóż na plecach z nogami uniesionymi wyżej niż tułów;

obniż temperaturę ciała poprzez: przyłożenie zimnych okładów w okolice szyi, pach i pachwin; nieprzerwane wachlowanie; spryskiwanie skóry wodą o temperaturze 25-30 °C;



Osobę, która straciła przytomność, ale oddycha prawidłowo, ułóż na boku w pozycji bezpiecznej. Jeśli oddycha nieprawidłowo (oddech rzadki i/lub nieregularny) lub nie oddycha, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112, albo poproś kogoś o wezwanie pomocy oraz przyniesienie AED (automatycznego defibrylatora). Pozostaw poszkodowanego tylko wtedy, gdy nie masz innej możliwości wezwania pomocy. Rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy). Powiadom służby ratunkowe o każdej zmianie stanu zdrowia chorego.