Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 08.07.2024 Powrót Drukuj Mundurowy z Włocławka udowodnił, że policjantem jest się zawsze, a nie tylko podczas służby. Funkcjonariusz w dniu wolnym, zatrzymał nietrzeźwego kierującego motorowerem.

Do zdarzenia doszło w Witowie (gm. Bytoń) na drodze wojewódzkiej nr 267. Policjant z ogniwa wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku jechał autem w dniu wolnym od służby. Zauważył mężczyznę, jadącego na motorowerze, który poruszał się całą szerokością jezdni. Stwarzał zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych użytkowników drogi. W pewnym momencie kierujący skuterem, przewrócił się. Policjant natychmiast podjął interwencję. Podbiegł do mężczyzny, sprawdził jego stan, a następnie powiadomił policjantów z Radziejowa.

Badanie alkomatem pokazało, że 54-letni mieszkaniec pow. radziejowskiego, ma ponad 2,6 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna wkrótce odpowie za swój czyn przed sądem. Za kierowanie motorowerem w stanie nietrzeźwości, grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz kierowania.

Ten przypadek potwierdza zasadę, że policjantem jest się 24 godziny na dobę, a mundurowy z włocławskiej Policji jest tego dobrym przykładem.