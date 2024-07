Zawierał umowy na cudze dane osobowe Data publikacji 08.07.2024 Powrót Drukuj Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Olsztyna zawierający 91 zarzutów popełnienia oszustw gospodarczych, w tym zawierania umów telekomunikacyjnych na cudze dane osobowe. Nad sprawą pod nadzorem prokuratora pracowali olsztyńscy śledczy z wydziału przestępstw gospodarczych. Podejrzany miał już na koncie za podobne występki, odpowie zatem jako recydywista.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie zakończyli sprawę przeciwko mieszkańcowi miasta podejrzanego o popełnienie szeregu oszustw. Sprawa trafiła do sądu z aktem oskarżenia zawierającym 91 zarzutów.

Z ustaleń śledczych wynika, że w 2022 i 2023 roku 49-latek z zawodu ogrodnik zaczął przekonywać wszystkich o tym, że jest radcą prawnym i prowadzi swoją kancelarię. Zdobywał klientów, których zapewniał, że może im pomóc w sprawach osobistych i biznesowych. Podpisywał umowy o swoje usługi i odbierał pełnomocnictwa.

Kiedy już zdobył wszystkie potrzebne dane osobowe i gospodarcze swoich klientów, podszywał się pod nich przez Internet i telefon i zawierał umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Operatorzy sieci komórkowych oferowali do umów drogie i markowe modele telefonów. To one były celem 49-latka. Zgodnie z treścią aktu oskarżenia mężczyzna podszył się pod 9 osób, a na podstawie zawartych na ich dane umów odebrał i przywłaszczył sobie 82 telefony komórkowe o łącznej wartości niemal 300 000 zł. 30 z tych urządzeń od razu sprzedał w olsztyńskich lombardach.

Poza umowami telekomunikacyjnymi podejrzany zaciągał na dane swoich klientów pożyczki w instytucjach parabankowych i oszukiwał ich bezpośrednio - na przykład przyjmując zapłatę za swoje usługi doradcze, których nie wykonywał.

Zgodnie ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowych podejrzany odbywał już kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Przed sądem będzie więc odpowiadał jako recydywista.

Za oszustwo określone w kodeksie karnym w art. 286 grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. W przypadku działania w warunkach recydywy sąd może orzec karę do 12 lat.