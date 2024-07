Policjanci pomogli rowerzystom w trakcie burzy Data publikacji 08.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z ryckiej komendy pomogli dwójce rowerzystów, których na trasie zastała burza. Funkcjonariusze ogrzali przemoczonych i zziębniętych turystów, a nadkom. Jarosław Chmielewski zawiózł podróżników i ich rowery do ich rodziny, gdzie nocowali. Przypominamy o odpowiednim przygotowaniu się do wycieczek rowerowych.

Pomoc potrzebującym, to jedno z zadań, które w codziennej służbie realizują policjanci. Tak też było w niedzielę, 07.07.2024 r., w nocy, gdy około godziny 22:00 z ryckim dyżurnym skontaktowała się mieszkanka województwa śląskiego i poprosiła o pomoc. Zgłaszająca wybrała się wspólnie z partnerem na wyprawę rowerową podczas, której zwiedzali powiat rycki. W trakcie wycieczki zastała ich burza z silnym deszczem i są zmarznięci. Rowerzyści znaleźli tymczasowe schronienie w myjni samochodowej na terenie Ryk.

Sprawę bardzo poważnie potraktowali ryccy policjanci. Funkcjonariusze przekazali zmarźniętym turystom koce termiczne dzięki, którym się ogrzali. Natomiast nadkomisarz Jarosław Chmielewski Naczelnik Wydziału Prewencji posiadający prywatnie platformę do przewozu rowerów zaproponował pomoc w podwiezieniu turystów i ich sprzętu do rodziny mieszkającej na terenie gminy Ryki. Zmarznięci rowerzyści przystali na propozycję i z jego pomocą bezpiecznie trafili do swoich bliskich.

Wycieczki rowerowe to doskonała forma wypoczynku dzięki, której poznajemy okolicę, jesteśmy blisko przyrody oraz dbamy o zdrowie i kondycję naszego organizmu. Jednakże planując taki wyjazd należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i o odpowiednim przygotowaniu do podroży:

Zadbajmy o odpowiednią odzież. Zawsze dostosujmy odzież do warunków pogodowych oraz uwzględnijmy prognozy na czas wyjazdu. Nawet jeśli wyjeżdżamy w słońcu, warto wziąć ze sobą kurtkę przeciwdeszczową i cieplejszą bluzę.

Pamiętajmy o kasku ochronnym i okularach przeciwsłonecznych, które są niezbędne w upalne i słoneczne dni.

Zabierzmy ze sobą środki higieny oraz apteczkę z podstawowymi środkami opatrunkowymi.

Zawsze sprawdźmy stan techniczny roweru i zadbajmy o jego obowiązkowe wyposażenie.

Nie zapomnijcie o narzędziach rowerowych takich jak: pompka, dętka, łatki, podstawowe klucze, latarka – warto mieć to ze sobą.

Pamiętajmy o przygotowaniu prowiantu oraz napojów.

Zawsze planujmy trasę i starajmy się oszacować czas przejazdu. W trakcie wycieczki warto zaplanować miejsca odpoczynku. Zabierzmy ze sobą mapę, telefon z aplikacją lub nawigację GPS.

Mierzmy siły na zamiary. W planowaniu trasy weźmy pod uwagę swoje przygotowanie fizyczne.

Wybierajmy drogi dla rowerów one są najbezpieczniejsze dla rowerzystów.