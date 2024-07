Żyrardowscy policjanci uratowali życie mężczyzny Data publikacji 09.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Mszczonowie uratowali życie mężczyźnie, który był w kryzysie emocjonalnym. St. sierż. Adrian Kantorek oraz st. post Łukasz Niewczas dzięki opanowaniu i skutecznemu udzielaniu pomocy zapobiegli tragedii.

W piątek, 5 lipca policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego z Komisariatu Policji w Mszczonowie zostali skierowani przez oficera dyżurnego na interwencję domową na terenie gminy Wiskitki. Ze zgłoszenia wynikało, że dochodzi do nieporozumień rodzinnych. Po dotarciu na miejsce policjanci ustalili, że jedna z osób konfliktu - mężczyzna przed przyjazdem patrolu poszedł do drugiego budynku.

Policjanci pobiegli do wskazanego domu, aby porozmawiać o okolicznościach zgłoszenia. Budynek był zamknięty, dlatego policjanci zajrzeli do środka przez okno i zobaczyli mężczyznę, którego życie było zagrożone. Policjanci natychmiast wybili szybę, weszli do budynku i od razu ruszyli na pomoc mężczyźnie, który był nieprzytomny. Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności ratunkowe, w wyniku których poszkodowany odzyskał przytomność przed przyjazdem załogi karetki pogotowia.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji życie mężczyzny zostało uratowane. Przytomny mężczyzna został oddany w ręce lekarzy i przetransportowana do szpitala, gdzie uzyskał specjalistyczną pomoc medyczną.

Pamiętaj!

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych zamieszczonych poniżej.

Jeśli jesteś świadkiem, że ktoś próbuje odebrać sobie życie lub czyjeś zachowanie wskazuje na to, że może popełnić samobójstwo, REAGUJ! NATYCHMIAST DZWOŃ NA NUMER ALARMOWY 112.

Jeden telefon może uratować czyjeś życie.