Policjant w drodze na służbę zatrzymał sprawcę kradzieży Data publikacji 09.07.2024 Powrót Drukuj Policjantem jest się nie tylko na służbie. Pokazał to asp. Marek Pikuła, który w drodze na służbę zatrzymał sprawcę kradzieży. Policjant zareagował błyskawicznie, gdy zauważył jak mężczyzna wybiega z jednego ze sklepów, a za nim pracownica sklepu krzycząc, że przed chwilą dokonał kradzieży. Szybka i skuteczna interwencja asp. Marka Pikuła spowodowała, że mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności.

W poniedziałek (8 lipca) asp. Marek Pikuła policjant Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w drodze na służbę zauważył przed jednym ze sklepów w Dywitach wybiegającego mężczyznę, a za nim obsługę placówki handlowej. Policjant bez chwili namysłu ruszył za nim i po krótkim pościgu dogonił go i zatrzymał. Dzięki błyskawicznej i zdecydowanej reakcji policjanta będącego w drodze do służby sprawca został zatrzymany bezpośrednio po kradzieży. Mężczyzna był agresywny, cały czas próbował się uwolnić i oswobodzić. Był pobudzony i szarpał się z policjantem. Funkcjonariusz poprosił więc o pomoc dwóch świadków zdarzenia, aby nie dopuścić do ucieczki sprawcy kradzieży.

Ostatecznie mężczyzna został przekazany przybyłemu na miejsce policyjnemu patrolowi. Okazało się, że chwile wcześniej dokonał kradzieży produktów w sklepie. Szybka i skuteczna interwencja asp. Marka Pikuły spowodowała, że mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności.

Zgodnie z kodeksem wykroczeń grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

