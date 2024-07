Policjanci odzyskali zabytkowego mercedesa Data publikacji 09.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odzyskali zabytkowego mercedesa 230 SL wartego blisko pół miliona złotych, skradzionego pod koniec kwietnia w Niemczech. Właściciel posesji na terenie której pojazd został odnaleziony, usłyszał zarzut paserstwa. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Policjanci z Poznania otrzymali informacje od niemieckiej Policji o kradzieży 2 zabytkowych mercedesów, do której doszło 21 kwietnia za naszą zachodnią granicą. Istniało podejrzenie, że przynajmniej jeden z tych pojazdów mógł trafić do Polski. Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu, którzy zajmują się przestępczością samochodową zaczęli sprawdzać miejsca, do których mogło trafić skradzione auto. 30 czerwca funkcjonariusze odnaleźli skradzionego mercedesa 230 SL na terenie jednej z posesji w pow. poznańskim. Właściciel nie potrafił wytłumaczyć pochodzenia pojazdu.

Samochód miał zmienione tablice rejestracyjne i był przygotowywany do zmian cech indentyfikacyjnych. Numer vin był już częściowo usunięty. 41-latek usłyszał zarzut paserstwa za który grozi do 5 lat więzienia. Szacunkowa wartość odzyskanego mercedesa z lat 60-tych ubiegłego wieku to blisko pół miliona złotych.