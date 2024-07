Policjanci i pracownicy Policji z podlaskiej komendy oddali krew Data publikacji 09.07.2024 Powrót Drukuj Dziś przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku ponownie zaparkował krwiobus. Oddajemy krew m.in. dla postrzelonego policjanta z Bolesławca. Oddawanie krwi stało się już normą dla podlaskich policjantów i pracowników policji. Akcje krwiodawstwa cieszą się dużym zainteresowaniem. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna i cenna jest krew w ratowaniu ludzkiego życia. Także dzisiaj, chętnych do dzielenia się z potrzebującymi cząstką siebie, nie brakowało. Oddajemy krew m.in. dla postrzelonego policjanta z Bolesławca.

Honorowa zbiórka krwi odbyła się przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Rano przed komendą zaparkował Mobilny Punkt Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Większość dawców, którzy podzielili się życiodajnym płynem, robi to regularnie.

Wszystkim dawcom gorąco dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach. Zachęcamy również wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.