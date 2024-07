Zlikwidowana fabryka metamfetaminy Data publikacji 09.07.2024 Powrót Drukuj Lubińscy operacyjni z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą oraz wydziału kryminalnego zlikwidowali fabrykę narkotyków. Amatorska linia produkcyjna została namierzona w okolicach Lubina. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby na gorącym uczynku. W sumie przejęto blisko 35 kilogramów metamfetaminy.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Kryminalnego lubińskiej komendy, w wyniku pracy operacyjnej namierzyli i zlikwidowali fabrykę narkotyków. Amatorska linia produkcyjna znajdowała się na poddaszach w ciągu pomieszczeń gospodarczych i domu jednorodzinnego. Na jej trop detektywi wpadli rozpracowując szajki narkotykowe.

Podczas skoordynowanej akcji lubińskich operacyjnych, na posesji zatrzymano dwóch mężczyzn w trakcie produkcji środków psychotropowych. 33 i 56-latek trafili za policyjne kraty.

W trakcie przeszukań i prowadzonych oględzin ujawniono i zabezpieczono w sumie blisko 35 kilogramów metamfetaminy oraz 2 litry metamfetaminy w formie płynnej, która przygotowywana była do dalszej obróbki. Z przejętych narkotyków można by wytworzyć sporo ponad ćwierć miliona porcji narkotyków zdolnych odurzyć dorosłego człowieka. Szacunkowa czarnorynkowa wartość narkotyków to ponad 4 miliony złotych.

Podejrzani mężczyźni usłyszeli zarzuty przetwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych, za co grozić im będzie kara od 3 do 20 lat więzienia. Decyzją lubińskiego sądu zatrzymani trafili na 3 miesiące do aresztu a śledztwo w tej sprawie prowadzone będzie przez Prokuraturę Rejonową w Lubinie.

( KWP we Wrocławiu / kp)

Film Zlikwidowana fabryka metamfetaminy Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zlikwidowana fabryka metamfetaminy (format mp4 - rozmiar 22.69 MB)