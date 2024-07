Policjanci pomogli dwóm kobietom, które zasłabły. Uważajmy na siebie podczas upałów Data publikacji 09.07.2024 Powrót Drukuj Wysokie temperatury dają się we znaki każdemu z Nas. Wczoraj hrubieszowscy policjanci podczas służby udzielili pomocy dwóm kobietom, które zasłabły z powodu wysokiej temperatury. Obie Panie trafiły pod fachową opiekę medyków. Uważajmy na siebie podczas tych upalnych dni.

Wysokie temperatury dają się we znaki każdemu z nas. Wczoraj podczas służby hrubieszowscy policjanci udzielili pomocy dwóch kobietom, które zasłabły. Pierwszą z nich zauważyli niedaleko skrzyżowania przy ulicy Mickiewicza w Hrubieszowie. Kobieta zasłabła i upadła na chodnik. Policjanci podbiegli do niej i udzielili jej pomocy. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Następnie jadąc ulicą Chełmską w okolicach stacji benzynowej policjanci zauważyli kobietę, która także zasłabła i upadła. Policjanci udzielili kobiecie pomocy i ułożyli w pozycji bezpiecznej do czasu przybycia na miejsce karetki pogotowia. Pamiętajmy, żeby uważać na siebie podczas upałów. Jeśli to możliwe w największy upał pozostańmy w domu i przede wszystkim pijmy dużo wody.

Przypominamy także, żeby nawet na chwilę nie pozostawiać nikogo w rozgrzanym pojeździe. Nawet jeśli wydaje nam się, że załatwienie jakiejś sprawy zajmie nam niewiele czasu podczas upałów nie pozostawiajmy swoich podopiecznych nawet na chwilę w zamkniętych samochodach. Przy upałach we wnętrzu pojazdu tworzy się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Pamiętajmy wystarczy kilka minut, aby w zamkniętym i pozostawionym na słońcu pojeździe temperatura wzrosła do poziomu, który może zagrażać naszemu życiu!

Szczególnie małe dzieci i zwierzęta pozostawione w samochodzie mogą być narażone na przegrzanie organizmu, które może zakończyć się śmiercią. Pamiętajmy również o naszych bliskich i sąsiadach szczególne tych w starszym wieku. Zainteresujmy się ich losem, być może osoby te, które z uwagi na wiek są również w grupie wysokiego ryzyka i upały są dla nich szczególnie dotkliwe potrzebują naszej pomocy.

Apelujemy również o zachowanie rozsądku nad wodą. Przypominamy, że chcąc się schłodzić do wody należy wchodzić powoli, stopniowo chłodząc organizm. Nagła zmiana temperatury może wywołać w organizmie szok termiczny, który może zakończyć się tragicznie. Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy, jeśli piliśmy alkohol. Korzystajmy ze strzeżonych kąpielisk i nie spuszczajmy z oczu dzieci, które są pod naszą opieką.

Nie bądźmy obojętni! Widząc zagrożenie reagujmy i poinformujmy o wszystkim służby dzwoniąc na numer alarmowy 112.