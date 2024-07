Podejrzany o usiłowanie zabójstwa żony oraz rozbój tymczasowo aresztowany Data publikacji 10.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojej żony. 33-latek podpalił mieszkanie, gdy kobieta znajdowała się w środku. Dodatkowo kilka godzin wcześniej zastraszył pracownika sklepu przedmiotem przypominającym broń palną i ukradł pieniądze. Mężczyzna usłyszał szereg zarzutów, w tym za usiłowanie zabójstwa oraz rozboju. Został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Kilka dni temu śródmiejscy wywiadowcy interweniowali w jednym z bloków przy ulicy Żurawiej. Według zgłoszenia, w mieszkaniu na czwartym piętrze miało dojść do pożaru. Funkcjonariusze po chwili byli na miejscu zdarzenia oraz błyskawicznie podjęli działania. Ewakuowali wspólnie z innymi służbami mieszkańców oraz zabezpieczyli teren.

W wyniku wszystkich działań policjanci zatrzymali 33-latka. Okazało się, że kilkanaście minut wcześniej mężczyzna wszedł do bloku. Dobijał się do drzwi mieszkania swojej żony. Groził jej pozbawieniem życia, po czym podpalił wejście do mieszkania. Kobieta uciekła przez okno do sąsiedniego lokalu, gdzie otrzymała pomoc.

Ci sami policjanci, chwilę po zdarzeniu zatrzymali podpalacza. W rozmowie z funkcjonariuszami stwierdził, że przechodził obok, a jego uwagę zwróciły służby pracujące na miejscu pożaru. W momencie zatrzymania 33-latek zachowywał się agresywnie wobec interweniujących mundurowych.

Szczegółowa analiza sytuacji oraz szereg wykonanych czynności zakończyły się powiązaniem mężczyzny z innym przestępstwem. 33-latek kilka godzin przed usiłowaniem zabójstwa swojej żony w jednym ze sklepów przy Alei Wyzwolenia zastraszył sprzedawcę przedmiotem przypominającym broń palną, kradnąc blisko 2000 złotych.

Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego, policjanci zabezpieczyli rewolwer hukowy, którym groził pracownikowi sklepu.

Sprawca serii przestępstw usłyszał liczne zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa oraz rozboju. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście stosując wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

( KSP / kc)