Odpowiedzą za lichwę i zarabianie na cudzej prostytucji Data publikacji 10.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wpadli na trop osób zajmujących się ułatwianiem, organizowaniem i czerpaniem korzyści z uprawiania prostytucji oraz z nielegalnej lichwy. Śledczy zatrzymali do sprawy dwie kobiety oraz mężczyznę, którzy działali na terenie kilku województw. Cała trójka usłyszała zarzuty karne, za które grozi kilkuletni pobyt w więzieniu. Podejrzany mężczyzna został tymczasowo aresztowany przez katowicki sąd.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach od stycznia 2024 roku rozpracowywali proceder czerpania zysków z uprawiania prostytucji oraz z nielegalnej lichwy. Śledczy zatrzymali do sprawy dwie kobiety oraz mężczyznę, którzy działali na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego i podkarpackiego. Kryminalni ustalili, że mieszkańcy województwa dolnośląskiego - 55-latek wraz z 38-letnią partnerką oraz 26-letnia mieszkanka województwa podkarpackiego, zajmowali się prowadzeniem co najmniej 11 mieszkań, które były wykorzystywane do świadczenia usług seksualnych. Przestępcze działanie polegało między innymi na przyjmowaniu pieniędzy od kobiet za ułatwianie prostytucji i udostępnianie lokali. Przestępcy czerpali zyski z prostytucji blisko 70 kobiet.

Dodatkowo, sprawcy wykorzystywali niejednokrotnie krytyczną sytuację życiową pokrzywdzonych i udzielali im lichwiarskich pożyczek na ponad 300 % odsetki, natomiast tygodniowe kary za zwłokę wynosiły 1,5 tysiąca złotych.

Zebrany materiał dowodowy doprowadził do zatrzymania 3 podejrzanych i przeprowadzenia kilkunastu przeszukań, podczas których zabezpieczono między innymi 57 tysięcy złotych, sprzęt elektroniczny oraz telefony komórkowe. Cała trójka zatrzymanych usłyszała zarzuty karne, za które grozi kilkuletni pobyt w więzieniu. Podejrzany mężczyzna został tymczasowo aresztowany przez katowicki sąd, natomiast kobiety objęte zostały wolnościowymi środami zapobiegawczymi.

Prowadzone postępowanie ma charakter rozwojowy, ponieważ kryminalni między innymi nadal poszukują świadków oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem lichwy, jak również weryfikują informacje prowadzące do innych osób, które mogły czerpać korzyści majątkowe z prostytucji.

Postępowanie prowadzone przez kryminalnych jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Katowice-Południe.

