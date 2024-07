Obezwładnili gazem, siłą wsadzili do samochodu i wywieźli do lasu

Data publikacji 10.07.2024

23-latek został obezwładniony gazem i siłą wepchnięty do samochodu przez nieznanych mężczyzn. To zdarzenie zaalarmowało policjantów z komisariatu na Białołęce i komendy na Pradze Północ. Kryminalni we współpracy ze stołecznymi wywiadowcami w wyniku zaplanowanej akcji zatrzymali czterech obywateli Ukrainy w wieku od 15 do 19 lat podejrzanych o to przestępstwo. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo i tymczasowo aresztował 18 i 19-latka na trzy miesiące. 15 i 16-latek decyzją Sądu Rodzinnego i Nieletnich zostali umieszczeni w schronisku dla nieletnich.