Senior znęcał się nad czworonożnym przyjacielem Data publikacji 10.07.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego jaworskiej komendy zatrzymali 70-latka, który zaniedbywał swojego psa i nie zapewniał mu odpowiedniej opieki weterynaryjnej. Podejrzany usłyszał zarzut znęcania nad zwierzętami. Pies poddany został eutanazji. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia.

We wtorek 9 lipca br. jaworscy funkcjonariusze w wyniku działań operacyjnych ustalili, że na posesji, w jednej z miejscowości znajdującej się na terenie powiatu, znajduje się zaniedbywany pies. Na miejscu podejrzenia policjantów się potwierdziły. Pies od kilku miesięcy nie był wypuszczany z wyznaczonego siatką ogrodzeniową kojca, w którym znajdowały się jego odchody. Zwierzę znajdowało się w złej kondycji fizycznej i miało problemy z poruszaniem się.

Mając na względzie dobrostan czworonoga, mundurowi wezwali na miejsce Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz pracownika gminy celem udzielenia pomocy oraz objęcia psa należytą opieką. Obecny na miejscu Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdził, że przebywanie zwierzęcia w takich warunkach narusza warunki jego bytowania, a stan zdrowia psa obrazuje rażące zaniedbanie, co naraża go na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Zaniedbany zwierzak został odebrany i poddany szczegółowym badaniom. Niestety w wyniku niepodjętego leczenia, choroba psa rozwinęła się do takiego stanu, że decyzją Lekarza Weterynarii pies poddany został eutanazji.

Właściciel czworonoga 70-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego został natychmiast zatrzymany. Z relacji mężczyzny wynikało, że nie leczył on psa, oczekując jego naturalnej śmierci. Właścicielowi przedstawiony już został zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt mężczyźnie grozi nawet 5 lat więzienia.

Nie bądźmy obojętni na krzywdzenie przedstawicieli braci mniejszej i zgłaszajmy przypadki niewłaściwej opieki nad zwierzętami.