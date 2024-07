Kryminalni zatrzymali małżeństwo sutenerów Data publikacji 10.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej policji w Łodzi zatrzymali dwie osoby podejrzane o czerpanie korzyści z prostytucji. 50-letni mężczyzna i jego 36-letnia żona już usłyszeli zarzuty w tej sprawie. Za to przestępstwa kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi, od 2019 roku pracowali nad wielowątkową sprawą dotyczącą stręczycielstwa. W 2022 roku funkcjonariusze zatrzymali 6 osób, a jednemu z mężczyzn postawiono oprócz stręczycielstwa również zarzut handlu ludźmi. Funkcjonariusze, wiedząc, że sprawa ma charakter rozwojowy, analizowali kolejne poszlaki i pozyskiwane informacje.

Pracujący nad sprawą policjanci z komendy wojewódzkiej i Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KMP w Łodzi mieli informacje o małżeństwie trudniącym się tym procederem. Z ustaleń wynikało, że sprawcy pobierali pieniądze od kobiet za uprawianie nierządu, a także udostępniali do tego lokal. Podjęto decyzję o zatrzymaniu małżonków.

Na podstawie postanowienia wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, w ostatnich dniach policjanci weszli do pomieszczeń zajmowanych przez 50-latka i jego 36-letnią żonę. W toku przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. szkielet rewolweru wraz z amunicją, pieniądze w kwocie ponad 181 tys. zł. Oboje zostali przewiezieni do prokuratury, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów. Obojgu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Łodzi / kp)